В Севастополе отменили воздушную тревогу
2026-05-08T07:39
2026-05-08T07:41
07:39 08.05.2026 (обновлено: 07:41 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС.
Сирены утром включили в городе в 7:25. Они звучали 13 минут.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он.
Воздушную тревогу в городе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. Общественный наземный и морской транспорт, который всегда приостанавливают на время опасности, восстанавливает работу.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
В ночь на пятницу в городе также включали сирены. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента.
