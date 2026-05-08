https://crimea.ria.ru/20260508/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1155829777.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T07:39
2026-05-08T07:39
2026-05-08T07:41
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги, информирует губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАКС.Сирены утром включили в городе в 7:25. Они звучали 13 минут. Воздушную тревогу в городе отменяют после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио. Общественный наземный и морской транспорт, который всегда приостанавливают на время опасности, восстанавливает работу.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.В ночь на пятницу в городе также включали сирены. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
07:39 08.05.2026 (обновлено: 07:41 08.05.2026)