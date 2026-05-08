В Новороссийске задержали осквернителя могил военных - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
В Новороссийске задержан приезжий, повредивший воинские захоронения на краснодарском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске задержан приезжий, повредивший воинские захоронения на краснодарском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
"В рамках оперативного сопровождения уголовного дела <....> задержали подозреваемого в повреждении могил участников боевых действий на кладбище в хуторе Копанском", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, подозреваемым в вандализме оказался 30-летний приезжий из соседней республики. Он скрывался в рабочем доме на территории Новороссийска. При этом злоумышленник, оскверняя могилы военных, действовал из собственных негативных убеждений.
"В настоящее время задержанный передан в следственные органы", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний житель Евпатории предстанет перед судом по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих.
