В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ - РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T21:10

КЕРЧЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ России. Центр открыли на базе военно-патриотического спортивного клуба "Богатырь". Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с воспитанниками и узнал, какие качества "куют" в стенах молодежного центра.Двухэтажное здание ДОСААФ России в Ленинском районе Крыма буквально за пару лет стало настоящим центром притяжения активной молодежи. Здесь регулярно проводят мастер-классы и тактические занятия. Открыты направления по изучению БПЛА, военной медицины и туризма.Кроме того, воспитанники учатся работать с оружием, активно занимаются спортом. Всего открыто больше 20 направлений: стрельба из разных видов вооружений, включая стрельбу из лука, бокс, ММА, настольный теннис и многое другое.На занятия Павел привел и младшего брата Сашу. Теперь сборка-разборка автомата у них "дело семейное". Всего же здесь занимаются больше 200 юных крымчан. Военно-патриотическому клубу уже восемь лет.Обустраивать кабинеты и закупать инвентарь помогают выигранные республиканские гранты. Воспитанники клуба регулярно участвуют на крымских соревнованиях и занимают призовые места.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму господдержку получит лучший патриотический проект молодежиГерои Крыма показали школьникам Сакского района тактические мастер-классыПодготовка Крыма к детской оздоровительной кампании-2026

