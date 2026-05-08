В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ
В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ России. Центр открыли на базе военно-патриотического спортивного клуба... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T21:10
РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ России. Центр открыли на базе военно-патриотического спортивного клуба "Богатырь". Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с воспитанниками и узнал, какие качества "куют" в стенах молодежного центра.
Двухэтажное здание ДОСААФ России в Ленинском районе Крыма буквально за пару лет стало настоящим центром притяжения активной молодежи. Здесь регулярно проводят мастер-классы и тактические занятия. Открыты направления по изучению БПЛА, военной медицины и туризма.
"Основная цель работы клуба – подготовка к службе в силовых структурах России. У нас много достойных преподавателей, которые своим примером воспитывают в молодежи дисциплину, упорство и стремление к победам", – рассказал президент военно-патриотического спортивного клуба "Богатырь" ДОСААФ России в Ленинском районе Алексей Ильяшенко.
Кроме того, воспитанники учатся работать с оружием, активно занимаются спортом. Всего открыто больше 20 направлений: стрельба из разных видов вооружений, включая стрельбу из лука, бокс, ММА, настольный теннис и многое другое.
"Я занимаюсь здесь с момента открытия клуба. Я тут вырос, приобрел важные и интересные навыки. Считаю, что такие центры сегодня необходимы", – поделился мнением воспитанник военно-патриотического спортивного клуба "Богатырь" Павел Самбур.
На занятия Павел привел и младшего брата Сашу. Теперь сборка-разборка автомата у них "дело семейное". Всего же здесь занимаются больше 200 юных крымчан. Военно-патриотическому клубу уже восемь лет.
Обустраивать кабинеты и закупать инвентарь помогают выигранные республиканские гранты. Воспитанники клуба регулярно участвуют на крымских соревнованиях и занимают призовые места.
