В Крыму создают цифровую карту кораблекрушений со времен античности

2026-05-08T07:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Эксперты разных отраслей составляют цифровую карту расположения на дне моря в акватории Крыма историко-культурных объектов, затонувших в разные эпохи со времен античности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.По словам Вахонеева, согласно подсчетам ученых, в акватории Крыма в разные периоды затонуло не менее 2000 судов.Речь идет не только о крушениях гражданских и военных кораблей, но и воздушных судов, в частности самолетов, рухнувших в море в ходе боев в годы Великой Отечественной войны, сказал он."Мы очень много знаем из архивов, что в период XX века, особенно в Великую Отечественную войну, потонуло и наших, и румынских, и немецких кораблей и самолетов. Многие из них до сих пор не найдены", – сказал ученый.Даже те объекты, что обнаружены, не всегда до конца изучены, отметил он. В их числе до сих пор хранящий тайны теплоход "Армения", тем не менее многое удалось именно благодаря детальному изучению объекта, отметил он.Узнали по колоколу: как нашли легендарный теплоход "Армения"По словам ученого, открывать завесы тайны всех крушений в море в акватории Крыма и делать интересные открытия придется еще не одному поколению подводных археологов, дополняя тем самым историю."Потому что есть политическая история, социальная, экономическая. И каждое новое открытие, например, античного или средневекового кораблекрушения добавляет пазл. Торговые пути: как, с кем торговали, откуда и что везли. Вот под Новым Светом есть корабль 13 века, пизанский. Из Пизы везли, а там испанская амфора была на его борту, и что из Испании везли масло или вино сюда, в Крым, уже очень интересно", – прокомментировал эксперт.Что же касается кораблекрушений периода Великой Отечественной войны, то они интересны и важны не только с исследовательской точки зрения, но и как мемориализация памяти, считает Вахонеев."Это не столь давние события. Многие погибшие экипажи там остались. Например, несколько подводных лодок, Д-4, Л-23, до сих пор не найдены. И дело чести их найти. Это подводные братские могилы. И нам нужно зайти не только с исследовательской целью, но с целью восстановления исторической памяти. Установить на карте знак, что здесь братская могила – якоря не бросайте", – сказал Вахонеев.По словам ученого, какие-то архивы остаются засекреченными, но какие-то уже открыты. И очень часто современные исследования показывают, что сохраненные в документах координаты нахождения того или иного исторического объекта на дне моря или описание того, что произошло, не соответствуют действительности по характеру повреждений.Поэтому очень важно все картографировать, сохраняя в "цифре", и вносить в особый реестр, чем сейчас эксперты и занимаются, сказал Вахонеев."И мы сейчас делаем с фондом "Люди моря" проект по картографированию всех затонувших историко-культурных объектов и наносим их на цифровую платформу. В носим как обнаруженные, так и известные из архивов, но до сих пор не найденые. И таких точек очень-очень много", – добавил он."Мы стараемся этическую норму соблюдать в своей работе, несмотря на уникальные открытия и предметы, которые поднимаем, какие-то документы. Мы очень часто с кораблекрушений XIX – XX веков доставали документы, записи какие-то регистровые, письма даже личные... Бумага под слоем ила очень хорошо иногда сохраняется... Главное чтобы это попало потом в руки реставраторов, и становилось музейными предметами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайна гибели "Армении". "Случай тяжелый, но судить не за что""Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаСевастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике

