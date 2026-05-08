В Крыму создают цифровую карту кораблекрушений со времен античности - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Крыму создают цифровую карту кораблекрушений со времен античности
Эксперты разных отраслей составляют цифровую карту расположения на дне моря в акватории Крыма историко-культурных объектов, затонувших в разные эпохи со времен... РИА Новости Крым, 08.05.2026
Места кораблекрушений в акватории Крыма пополнят интерактивную карту – ученый

07:11 08.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Эксперты разных отраслей составляют цифровую карту расположения на дне моря в акватории Крыма историко-культурных объектов, затонувших в разные эпохи со времен античности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
По словам Вахонеева, согласно подсчетам ученых, в акватории Крыма в разные периоды затонуло не менее 2000 судов.
"А новые подсчеты говорят, что и больше кораблекрушений, потому что о многих мы не знаем. Очень мало известно о средневековых, античных. В действительности изучено меньше сотни. Детально – меньше десятка", – сказал Вахонеев.
Речь идет не только о крушениях гражданских и военных кораблей, но и воздушных судов, в частности самолетов, рухнувших в море в ходе боев в годы Великой Отечественной войны, сказал он.
"Мы очень много знаем из архивов, что в период XX века, особенно в Великую Отечественную войну, потонуло и наших, и румынских, и немецких кораблей и самолетов. Многие из них до сих пор не найдены", – сказал ученый.
Даже те объекты, что обнаружены, не всегда до конца изучены, отметил он. В их числе до сих пор хранящий тайны теплоход "Армения", тем не менее многое удалось именно благодаря детальному изучению объекта, отметил он.
"Крупнейшая катастрофа 1941 года, 7 ноября, в день годовщины Октябрьской революции, произошла в акватории Черного моря, недалеко от Ялты. "Армению" нашли в 2019 году. Почему долго искали и найти не могли? Потому что никто не знал точную точку. И таких кораблекрушений очень много", – поделился Вахонеев.
По словам ученого, открывать завесы тайны всех крушений в море в акватории Крыма и делать интересные открытия придется еще не одному поколению подводных археологов, дополняя тем самым историю.
"Потому что есть политическая история, социальная, экономическая. И каждое новое открытие, например, античного или средневекового кораблекрушения добавляет пазл. Торговые пути: как, с кем торговали, откуда и что везли. Вот под Новым Светом есть корабль 13 века, пизанский. Из Пизы везли, а там испанская амфора была на его борту, и что из Испании везли масло или вино сюда, в Крым, уже очень интересно", – прокомментировал эксперт.
Что же касается кораблекрушений периода Великой Отечественной войны, то они интересны и важны не только с исследовательской точки зрения, но и как мемориализация памяти, считает Вахонеев.
"Это не столь давние события. Многие погибшие экипажи там остались. Например, несколько подводных лодок, Д-4, Л-23, до сих пор не найдены. И дело чести их найти. Это подводные братские могилы. И нам нужно зайти не только с исследовательской целью, но с целью восстановления исторической памяти. Установить на карте знак, что здесь братская могила – якоря не бросайте", – сказал Вахонеев.
По словам ученого, какие-то архивы остаются засекреченными, но какие-то уже открыты. И очень часто современные исследования показывают, что сохраненные в документах координаты нахождения того или иного исторического объекта на дне моря или описание того, что произошло, не соответствуют действительности по характеру повреждений.
Поэтому очень важно все картографировать, сохраняя в "цифре", и вносить в особый реестр, чем сейчас эксперты и занимаются, сказал Вахонеев.
"И мы сейчас делаем с фондом "Люди моря" проект по картографированию всех затонувших историко-культурных объектов и наносим их на цифровую платформу. В носим как обнаруженные, так и известные из архивов, но до сих пор не найденые. И таких точек очень-очень много", – добавил он.
"За каждой такой точкой стоит людская трагедия, будь то тысячи лет, 100 или 50 лет назад", поэтому ученые работают с соблюдением этических норм, подчеркнул он.
"Мы стараемся этическую норму соблюдать в своей работе, несмотря на уникальные открытия и предметы, которые поднимаем, какие-то документы. Мы очень часто с кораблекрушений XIX – XX веков доставали документы, записи какие-то регистровые, письма даже личные... Бумага под слоем ила очень хорошо иногда сохраняется... Главное чтобы это попало потом в руки реставраторов, и становилось музейными предметами".
