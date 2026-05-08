В Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где
В Крыму обязательно должен появиться памятник героям специальной военной операции, соразмерный задачам, которые решают сегодня наши воины. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 08.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму обязательно должен появиться памятник героям специальной военной операции, соразмерный задачам, которые решают сегодня наши воины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, рассказав, что поддержал инициативу, с которой к нему обратились представители общественности республики.По словам Ивлева, "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает". Это проявлялось в разные исторические периоды, в том числе и во время Крымской весны, и в ходе СВО с самого ее начала – при мобилизации и формировании "Барса", – и продолжает заявлять о себе в разных формах.Так, например, крымчане едины во мнении, что в республике должен появиться памятник героям специальной военной операции, отметил Ивлев.По словам депутата, с такой инициативой к нему на прием пришли представители "совершенно мирной профессии, гуманитарии, люди, которые всю жизнь занимались чествованием Антона Павловича Чехова, проводили мероприятия и решали другие важные гуманитарные вопросы".По его мнению, такой памятник, к которому будут приходить поклониться и жители Крыма, и гости республики, взрослые и дети, должен быть соразмерным задачам, решаемым в ходе специальной военной операции."Туда приезжают люди со всей нашей страны... Вот так и в Крыму это должно быть. Конечно же, автор этого памятника или авторский коллектив должны приложить большие усилия, – сказал парламентарий", – сказал Ивлев.Защитник земли крымской: в Симферополе открыли памятник Святителю ЛукеУчитывая масштаб и значимость такого мемориала, связанные с его установкой решения должны приниматься на высоком уровне, так что без участия не только творческих коллективов художников и скульпторов, но и органов государственной власти не обойтись, подчеркнул он.А вот где установить такой монумент, в каком городе и на какой улице, должны решать жители Крыма, считает Ивлев."Можно даже устроить онлайн-голосование по выбору объектов, как это принято, когда принимается решение, какую улицу ремонтировать в Крыму или школу. Так и здесь надо действовать. И это очень важная работа", – заключил парламентарий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму восстановят два военных памятника В Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистов В Севастополе ко Дню Победы отмывают все памятники и монументы
