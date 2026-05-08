В Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где
В Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где
2026-05-08T10:41
В Госдуме поддержали установку памятника героям спецоперации в Крыму – депутат Ивлев

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму обязательно должен появиться памятник героям специальной военной операции, соразмерный задачам, которые решают сегодня наши воины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, рассказав, что поддержал инициативу, с которой к нему обратились представители общественности республики.
По словам Ивлева, "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает". Это проявлялось в разные исторические периоды, в том числе и во время Крымской весны, и в ходе СВО с самого ее начала – при мобилизации и формировании "Барса", – и продолжает заявлять о себе в разных формах.
Так, например, крымчане едины во мнении, что в республике должен появиться памятник героям специальной военной операции, отметил Ивлев.
По словам депутата, с такой инициативой к нему на прием пришли представители "совершенно мирной профессии, гуманитарии, люди, которые всю жизнь занимались чествованием Антона Павловича Чехова, проводили мероприятия и решали другие важные гуманитарные вопросы".
"И мы сразу стали говорить на одной волне, потому что именно патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в Крыму. Это и есть инициатива гражданского общества Крыма. Не только этих людей – об этом говорит все население Крыма: и ветераны, и многодетные матери, и участники специальной военной операции, и вдовы, и дети погибших... Война без потерь не бывает. И, конечно же, эту мечту надо обязательно воплотить в реальность", – сказал Ивлев.
По его мнению, такой памятник, к которому будут приходить поклониться и жители Крыма, и гости республики, взрослые и дети, должен быть соразмерным задачам, решаемым в ходе специальной военной операции.
Как пример Ивлев привел такие известные монументальные мемориалы героям Великой Отечественной войны, как памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде со знаменитой скульптурой в центре "Родина-мать зовет!" и памятник Советскому солдату во Ржеве, в Тверской области, открытый не так давно, в 2020-м году.
"Туда приезжают люди со всей нашей страны... Вот так и в Крыму это должно быть. Конечно же, автор этого памятника или авторский коллектив должны приложить большие усилия, – сказал парламентарий", – сказал Ивлев.
Учитывая масштаб и значимость такого мемориала, связанные с его установкой решения должны приниматься на высоком уровне, так что без участия не только творческих коллективов художников и скульпторов, но и органов государственной власти не обойтись, подчеркнул он.
А вот где установить такой монумент, в каком городе и на какой улице, должны решать жители Крыма, считает Ивлев.
"Можно даже устроить онлайн-голосование по выбору объектов, как это принято, когда принимается решение, какую улицу ремонтировать в Крыму или школу. Так и здесь надо действовать. И это очень важная работа", – заключил парламентарий.
