https://crimea.ria.ru/20260508/v-krymu-postavili-spektakl-o-kiber-moshennikakh-i-ikh-zhertvakh-1155840790.html
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:59
2026-05-08T08:59
2026-05-08T08:59
новости крыма
крым
культура
театр
общество
кибербезопасность
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр поставил спектакль "Фон. Телефон", посвященной актуальной проблеме цифрового мошенничества.Новый спектакль, отметил Косов, не типичен для репертуара Крымского музыкального театра. Он должен идти в малых пространствах и рассчитан на небольшое количество присутствующих зрителей.По его словам, реализовать идею было нелегко – необходимо было найти такую драматическую форму, чтобы спектакль не выглядел агиткой.По словам Косова, в постановке идет речь о трех возрастах – молодежи, людях среднего возраста и пожилых. У каждого из героев происходит встреча с кибер-мошенничеством, а далее артисты дают для каждого сценария мошенничества варианты выхода из нее.В постановке участвуют не только профессиональные актеры, но и студенты Крымского института культуры, искусства и туризма и Херсонского государственного педагогического университета. Спектакль также покажут для студентов Севастопольского юридического института, в школах и МДЦ "Артек"."Также были разговоры на уровне Министерства культуры Российской Федерации", – сказал Косов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах КрымаСеверо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войнеЖурналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ae26ba34e1ccd9a3249662f588343ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, культура, театр, общество, кибербезопасность, мошенничество
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
Студенты Херсонского вуза стали участниками спектакля о мошенниках
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр поставил спектакль "Фон. Телефон", посвященной актуальной проблеме цифрового мошенничества.
"Театр является, так сказал Константин Сергеевич Станиславский, отражением жизни. И, естественно, если эта тема актуальна и болезненна, я как человек и как гражданин хочу помочь своему обществу. Родилась такая идея, поставить спектакль на эту тему", – рассказал в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым, член Общественного совета при МВД Республики Крым Владимир Косов.
Новый спектакль, отметил Косов, не типичен для репертуара Крымского музыкального театра. Он должен идти в малых пространствах и рассчитан на небольшое количество присутствующих зрителей.
По его словам, реализовать идею было нелегко – необходимо было найти такую драматическую форму, чтобы спектакль не выглядел агиткой.
"Мы разработали несколько сценариев вместе с нашими представителями МВД. Работали совместно. Я расписывал сцены, сам взялся написать сценарий, они смотрели с точки зрения закона", – рассказала режиссер.
По словам Косова, в постановке идет речь о трех возрастах – молодежи, людях среднего возраста и пожилых. У каждого из героев происходит встреча с кибер-мошенничеством, а далее артисты дают для каждого сценария мошенничества варианты выхода из нее.
"Более того, у нас есть интерактив: зритель не просто присутствует немым наблюдателем, а становится активным участником событий, делится своими реальными историями", – рассказал Косов о своей творческой задумке.
В постановке участвуют не только профессиональные актеры, но и студенты Крымского института культуры, искусства и туризма и Херсонского государственного педагогического университета. Спектакль также покажут для студентов Севастопольского юридического института, в школах и МДЦ "Артек".
"Также были разговоры на уровне Министерства культуры Российской Федерации", – сказал Косов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: