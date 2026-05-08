https://crimea.ria.ru/20260508/v-krymu-postavili-spektakl-o-kiber-moshennikakh-i-ikh-zhertvakh-1155840790.html

В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах

В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах - РИА Новости Крым, 08.05.2026

В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах

В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T08:59

2026-05-08T08:59

2026-05-08T08:59

новости крыма

крым

культура

театр

общество

кибербезопасность

мошенничество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр поставил спектакль "Фон. Телефон", посвященной актуальной проблеме цифрового мошенничества.Новый спектакль, отметил Косов, не типичен для репертуара Крымского музыкального театра. Он должен идти в малых пространствах и рассчитан на небольшое количество присутствующих зрителей.По его словам, реализовать идею было нелегко – необходимо было найти такую драматическую форму, чтобы спектакль не выглядел агиткой.По словам Косова, в постановке идет речь о трех возрастах – молодежи, людях среднего возраста и пожилых. У каждого из героев происходит встреча с кибер-мошенничеством, а далее артисты дают для каждого сценария мошенничества варианты выхода из нее.В постановке участвуют не только профессиональные актеры, но и студенты Крымского института культуры, искусства и туризма и Херсонского государственного педагогического университета. Спектакль также покажут для студентов Севастопольского юридического института, в школах и МДЦ "Артек"."Также были разговоры на уровне Министерства культуры Российской Федерации", – сказал Косов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах КрымаСеверо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войнеЖурналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, культура, театр, общество, кибербезопасность, мошенничество