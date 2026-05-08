Рейтинг@Mail.ru
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/v-krymu-postavili-spektakl-o-kiber-moshennikakh-i-ikh-zhertvakh-1155840790.html
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:59
2026-05-08T08:59
новости крыма
крым
культура
театр
общество
кибербезопасность
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:207:1000:770_1920x0_80_0_0_4b0fef0ec8db151797788837848cb4cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр поставил спектакль "Фон. Телефон", посвященной актуальной проблеме цифрового мошенничества.Новый спектакль, отметил Косов, не типичен для репертуара Крымского музыкального театра. Он должен идти в малых пространствах и рассчитан на небольшое количество присутствующих зрителей.По его словам, реализовать идею было нелегко – необходимо было найти такую драматическую форму, чтобы спектакль не выглядел агиткой.По словам Косова, в постановке идет речь о трех возрастах – молодежи, людях среднего возраста и пожилых. У каждого из героев происходит встреча с кибер-мошенничеством, а далее артисты дают для каждого сценария мошенничества варианты выхода из нее.В постановке участвуют не только профессиональные актеры, но и студенты Крымского института культуры, искусства и туризма и Херсонского государственного педагогического университета. Спектакль также покажут для студентов Севастопольского юридического института, в школах и МДЦ "Артек"."Также были разговоры на уровне Министерства культуры Российской Федерации", – сказал Косов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах КрымаСеверо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войнеЖурналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143567296_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8ae26ba34e1ccd9a3249662f588343ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, культура, театр, общество, кибербезопасность, мошенничество
В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах

Студенты Херсонского вуза стали участниками спектакля о мошенниках

08:59 08.05.2026
 
© КрымэнергоинформИнтернет
Интернет
© Крымэнергоинформ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Крыму театральные деятели помогают сотрудникам полиции противодействовать кибер-преступности. В Республике Государственный академический музыкальный театр поставил спектакль "Фон. Телефон", посвященной актуальной проблеме цифрового мошенничества.

"Театр является, так сказал Константин Сергеевич Станиславский, отражением жизни. И, естественно, если эта тема актуальна и болезненна, я как человек и как гражданин хочу помочь своему обществу. Родилась такая идея, поставить спектакль на эту тему", – рассказал в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым, член Общественного совета при МВД Республики Крым Владимир Косов.

Новый спектакль, отметил Косов, не типичен для репертуара Крымского музыкального театра. Он должен идти в малых пространствах и рассчитан на небольшое количество присутствующих зрителей.
По его словам, реализовать идею было нелегко – необходимо было найти такую драматическую форму, чтобы спектакль не выглядел агиткой.
"Мы разработали несколько сценариев вместе с нашими представителями МВД. Работали совместно. Я расписывал сцены, сам взялся написать сценарий, они смотрели с точки зрения закона", – рассказала режиссер.
По словам Косова, в постановке идет речь о трех возрастах – молодежи, людях среднего возраста и пожилых. У каждого из героев происходит встреча с кибер-мошенничеством, а далее артисты дают для каждого сценария мошенничества варианты выхода из нее.
"Более того, у нас есть интерактив: зритель не просто присутствует немым наблюдателем, а становится активным участником событий, делится своими реальными историями", – рассказал Косов о своей творческой задумке.
В постановке участвуют не только профессиональные актеры, но и студенты Крымского института культуры, искусства и туризма и Херсонского государственного педагогического университета. Спектакль также покажут для студентов Севастопольского юридического института, в школах и МДЦ "Артек".
"Также были разговоры на уровне Министерства культуры Российской Федерации", – сказал Косов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах Крыма
Северо-Осетинский театр везет в Крым спектакли о войне
Журналист РИА Новости Крым снялась в фильме об узниках концлагерей
 
Новости КрымаКрымКультураТеатрОбществоКибербезопасностьМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Девятилетний мальчик ранен при атаке ВСУ по Ельцу
08:59В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
08:56Лукашенко посетит парад Победы в Москве
08:41На Украине горит 1100 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения
08:31Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
08:14Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону
08:02Рейд в Севастополе закрыт
07:45Города-герои: история почетного звания в инфографике
07:39В Севастополе отменили воздушную тревогу
07:25Воздушную тревогу объявили в Севастополе
07:22264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
07:11В Крыму создают цифровую карту кораблекрушений со времен античности
06:49ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно
06:14ВСУ пытаются атаковать Москву
05:50Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:33Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
22:10Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу
21:45На Украине распространяются устойчивые к антибиотикам "супербактерии" - СМИ
Лента новостейМолния