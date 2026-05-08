В Крыму на праздники закрывают популярные туристические тропы - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Крыму на праздники закрывают популярные туристические тропы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. С 9 по 11 мая в Крыму для посещения будут закрыты шесть популярных туристических маршрутов. Об этом сообщили в Федеральном государственном учреждении "Заповедный Крым".Отмечается, что решение принято в связи с угрозой безопасности.В учреждении порекомендовали туристам выбирать альтернативные маршруты в указанные даты. Также в пресс-службе "Заповедного Крыма" отметили, что деньги за ранее приобретенные билеты вернутся автоматически.Ранее сообщалось, что к осени в заповедниках Крыма появятся "засидки" для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми.
В Крыму на майские праздники закрывают шесть популярных туристических маршрутов

11:55 08.05.2026 (обновлено: 11:56 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. С 9 по 11 мая в Крыму для посещения будут закрыты шесть популярных туристических маршрутов. Об этом сообщили в Федеральном государственном учреждении "Заповедный Крым".
"С 9 по 11 мая туристские маршруты "Бабу-Корыто", "Биюк‑Исар", "Еврейская тропа", "Кореизская тропа" и экологические тропы "Алупка‑Исар", "Чертова лестница" будут недоступны для посещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в связи с угрозой безопасности.
В учреждении порекомендовали туристам выбирать альтернативные маршруты в указанные даты.
Также в пресс-службе "Заповедного Крыма" отметили, что деньги за ранее приобретенные билеты вернутся автоматически.
Ранее сообщалось, что к осени в заповедниках Крыма появятся "засидки" для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми.
