керчь, память, крым, новости крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армии

В Керчи прошла церемония захоронения 96 красноармейцев

13:38 08.05.2026 (обновлено: 13:43 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Аджимушкайского памятного знака в Керчи состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 96 бойцов Красной армии. Об этом сообщили в администрации города.
"Со всеми воинскими почестями предала земле останки 96 бойцов Красной армии, павших в ходе ожесточенных боев за оборону и освобождение города-героя в период с 1941 по 1944 годы. Они отдали свои жизни в тяжелейших боях, и теперь их долгий путь забвения завершился вечным покоем", - отметили в администрации.
Останки героев обнаружили поисковики объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России во время экспедиций на территории Керчи и в пригороде, а также при эвакуационных работах на объектах благоустройства и строительства.
Перед началом церемонии состоялся молебен с участием представителей трех конфессий. Заместитель главы администрации Иван Кошель поблагодарил поисковиков за их благородный труд — поиск, сохранение и увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в Севастополе перезахоронили останки 143 защитников и освободителей города. Церемония прошла на Братском кладбище Великой Отечественной войны.
