В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армии

В преддверии Дня Победы в районе Аджимушкайского памятного знака в Керчи состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 96 бойцов Красной армии.

2026-05-08T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В преддверии Дня Победы в районе Аджимушкайского памятного знака в Керчи состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 96 бойцов Красной армии. Об этом сообщили в администрации города.Останки героев обнаружили поисковики объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России во время экспедиций на территории Керчи и в пригороде, а также при эвакуационных работах на объектах благоустройства и строительства.Перед началом церемонии состоялся молебен с участием представителей трех конфессий. Заместитель главы администрации Иван Кошель поблагодарил поисковиков за их благородный труд — поиск, сохранение и увековечивание памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.Ранее в Севастополе перезахоронили останки 143 защитников и освободителей города. Церемония прошла на Братском кладбище Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия встретила участников велопробега "Сталинград-Севастополь"В Севастополе в канун Дня Победы привели в порядок 130 памятниковВ Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве

