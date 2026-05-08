Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов

2026-05-08T17:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Перкуссионист и барабанщик, экс-музыкант групп "Квартал", "Сплин", "Машина времени" Николай Ксенофонтов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает калужская телерадиокомпания "Ника ТВ".Как уточнили в пресс-службе, музыкант перенес сосудистую катастрофу, но недуг взял свое.Похоронят Ксенофонтова 9 мая на его родине в селе Березичи.Николай Ксенофонтов был перкуссионистом, барабанщиком и певцом. В 1991 году он вместе с Артуром Пилявиным основал знаменитую впоследствии рок-группу "Квартал", в которой выступал перкуссионистом, аранжировщиком, бэк-вокалистом, композитором.Ксенофонтов также принимал участие в записи альбомов групп "Машина времени", "Несчастный случай", "Маша и медведи", "Сплин".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

