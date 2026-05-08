Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/umer-eks-muzykant-iz-mashiny-vremeni-i-splina-nikolay-ksenofontov-1155872280.html
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов
Перкуссионист и барабанщик, экс-музыкант групп "Квартал", "Сплин", "Машина времени" Николай Ксенофонтов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает калужская... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T17:39
2026-05-08T17:39
память
музыка
культура
ссср
россия
общество
утраты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_619f1135c3e838518bba0dfbc212f071.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Перкуссионист и барабанщик, экс-музыкант групп "Квартал", "Сплин", "Машина времени" Николай Ксенофонтов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает калужская телерадиокомпания "Ника ТВ".Как уточнили в пресс-службе, музыкант перенес сосудистую катастрофу, но недуг взял свое.Похоронят Ксенофонтова 9 мая на его родине в селе Березичи.Николай Ксенофонтов был перкуссионистом, барабанщиком и певцом. В 1991 году он вместе с Артуром Пилявиным основал знаменитую впоследствии рок-группу "Квартал", в которой выступал перкуссионистом, аранжировщиком, бэк-вокалистом, композитором.Ксенофонтов также принимал участие в записи альбомов групп "Машина времени", "Несчастный случай", "Маша и медведи", "Сплин".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ссср
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_827f21bd9f73575dff58ad71cf3d4efb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
память, музыка, культура, ссср, россия, общество, утраты
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов

Бывший участник рок-групп "Квартал" и "Сплин" Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет

17:39 08.05.2026
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Перкуссионист и барабанщик, экс-музыкант групп "Квартал", "Сплин", "Машина времени" Николай Ксенофонтов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает калужская телерадиокомпания "Ника ТВ".
"Легендарный перкуссионист группы "Квартал" Николай Ксенофонтов обретет вечный покой под Козельском. Он скончался 6 мая", - говорится в сообщении телерадиокомпании во "Вконтакте".
Как уточнили в пресс-службе, музыкант перенес сосудистую катастрофу, но недуг взял свое.
Похоронят Ксенофонтова 9 мая на его родине в селе Березичи.
Николай Ксенофонтов был перкуссионистом, барабанщиком и певцом. В 1991 году он вместе с Артуром Пилявиным основал знаменитую впоследствии рок-группу "Квартал", в которой выступал перкуссионистом, аранжировщиком, бэк-вокалистом, композитором.
Ксенофонтов также принимал участие в записи альбомов групп "Машина времени", "Несчастный случай", "Маша и медведи", "Сплин".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПамятьМузыкаКультураСССРРоссияОбществоУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:21На Украине военкомы напали на священников УПЦ
19:11Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
18:40Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон
18:15Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
18:07Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
17:39Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов
17:32Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
17:05К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
16:48В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
16:34Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
16:25Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
16:06В Севастополе появился новый исторический маршрут
15:55"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу
15:40Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
15:27На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
15:10Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
15:07На пляжах Севастополя обнаружили мазут
14:55"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
14:32Над Крымом отработала ПВО
14:30Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты
Лента новостейМолния