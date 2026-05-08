Три резиденции и убежища от бомб: секретные факты о Ялтинской конференции - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Войны рано или поздно заканчиваются переговорами. Для Великой Победы 9 мая таким предваряющим этапом, безусловно, стала Ялтинская конференция союзных держав...

2026-05-08T09:56

Войны рано или поздно заканчиваются переговорами. Для Великой Победы 9 мая таким предваряющим этапом, безусловно, стала Ялтинская конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года, прошедшая в Крыму.Недавно Федеральная служба безопасности рассекретила массив архивных документов о подготовке к проведению Ливадийской конференции. Докладные, схемы, расчеты показывают, насколько тщательно, детально и всесторонне Советский Союз готовился к этой встрече.ВыборВ декабре 1944 года верховному главнокомандующему представили возможные варианты апартаментов, в которых можно было разместить делегации СССР и держав-союзников. Докладная записка от 25 декабря содержала краткие характеристики каждого предлагаемого объекта с учетом сильных и слабых сторон.В список попали Ливадийская группа - императорский дворец и свитские корпуса, где в то время развернули госпитали Наркомздрава СССР, Алупкинская группа – бывший дворец графа Воронцова-Дашкова. Оценивались возможности санатория "Кичкинэ" - бывшего дворца великого князя Дмитрия Константиновича Романова. "… расположен в прекрасном парке, местность по своей красоте привлекательная", отмечалось в докладной записке. Оценивали здания санаториев "Курпаты", построенное для Наркомсовхозов СССР в 1936 году, и "Золотой пляж", помещения в Мисхоре, два дворца в Форосе и "Тессели" – бывшая дача Максима Горького.В итоге выбор остановился на трех вариантах – комплексах Ливадийского, Воронцовского и Юсуповского дворцов.ПодготовкаМасштаб работ предстоял огромный, а времени было не так много.8 января из Болгарии прибыл теплоход с 800 тоннами селезского угля. В каждый дворцовый комплекс для начала завезли по 2 электростанции мощностью по 60 кВт. 50 тонн солярового масла для них предоставил Черноморский флот. В спешном порядке ремонтировались дороги и подъездные пути к дворцам, приводились в порядок парки.Для приема бортов союзников готовили основной аэропорт "Саки". Запасными аэродромами были Сарабуз, Геленджик и Одесса.На защиту воздушной гавани выставили 155 зенитных пушек, в том числе – 7 батарей 85мм орудий, 2 батареи – 40 мм и 4 взвода 30мм пушек. Батареи ПВО были рассчитаны на ведение семислойного огня на высоту до 9 тыс. метров и заградительного огня на расстоянии до 5 км от аэродрома. Прожекторы специально доставляли морем из Поти, несмотря на сезон штормов. Это позволяло "прикрыть" не только Саки, но и Севастополь.Истребительная авиация состояла из 32 самолетов: 26 "аэрокобр" и 6 ночных "киттихок". Дополнительно на аэродроме "Сарабуз" базировались два полка истребительной авиации – 55 "Як-9", а командование ВВС ВМФ предусмотрело временный отзыв из основного состава 90 истребителей и двух полков зенитной артиллерии.20 января аэродром проинспектировал американский генерал Хипп и остался доволен.Помимо запасных аэродромов, метеослужб, связи и мест стоянки самолетов предусмотрели места проживания для пилотов.Корабли принимал Севастополь. С земли флот прикрывали 57 зенитных пушек среднего калибра и 74 пушки мелкокалиберной артиллерии. С воздуха - от 80 до 150 истребителей.В запасном порту Ялты ПВО обеспечивали 76 орудий среднего калибра, 120 орудий мелкокалиберной зенитной артиллерии, 99 зенитных пулеметов ДШКА и 65 зенитных прожекторов. Воздух закрывали 160 истребителей ВВС ВМФ и истребительной авиации ПВО.Контрольно-пропускными пунктами в портах Севастополь, Ялта и на аэродромах Саки и Сарабуз, организованными для приема иностранцев, руководили сотрудники НКВД, НКГБ и "Смерш".8 рот войск правительственной связи НКВД обеспечивали бесперебойную связь. На каждом километре и участке, подверженном обледенению, дежурил отдельный боец-ремонтер. Ко всем телефонным станциям на время проведения конференции были прикреплены сотрудники НКВД-НКГБ, владевшие английским языком.Корреспонденцию из Москвы на время работы конференции доставляли 10 самолетов. Два отдельных самолета - дивизии Особого значения ВВС - выделялись для особых поручений главы советской делегации. Пилотировали их асы в звании генерал-майора и подполковника авиации.К 25 января саперы завершили обследование всех объектов. Было обнаружено и обезврежено 82 боеприпаса. Причем большую часть - 61, в том числе "прыгающие" и минометные мины, обезвредили в Ливадии.100 автомобилей возили из Симферополя мебель, которую частично присылали из Москвы. Но и "на месте изыскали порядочное количество зеркал, мебели и другого оборудования", - докладывал товарищу Сталину на тот момент замнаркома внутренних дел Сергей Круглов.Для обеспечения питания создали продовольственную базу, при ней – "запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков". Также на месте в кратчайшие сроки была развернута хлебопекарня и организован вылов свежей рыбы.За пожарную безопасность отвечали команды, специально прибывшие из Москвы.Ливадийский дворец – объект "Восточный"Американская делегация, как известно, располагалась в Ливадийском дворце, где проходили основные встречи. Объект получил название "Восточный".Во время войны немцы создали здесь "государственное имение №1", а при отступлении разорили Ливадию, вывезли все ценности, мебель, картины, скульптуры, даже содрали со стен тканевую обивку. Взорвали и сожгли дворец Александра III. Нацисты также подожгли Восточный и Свитский корпуса и пытались поджечь основное здание, но местные жители и подоспевшие партизаны успели их спасти. Не удивительно, что комплекс требовал текущего ремонта – побелки, восстановления лестниц и остекления.На приведение корпусов в готовность требовалось 25 – 30 дней. Первоначально собирались привести в порядок только первый этаж дворца. Однако, как свидетельствуют документы, по состоянию на 20 января был восстановлен не просто первый этаж, а весь дворец в целом – все три этажа, в том числе – система отопления, а также Свитский корпус.Таким образом, согласно данным, приведенным в докладе наркома внутренних дел Л. Берии главе Государственного комитета обороны И. Сталину от 27 января 1945 г., к приему главы американской делегации были готовы 43 комнаты общей площадью 1902 кв. метра. Еще 48 комнат в Свитском корпусе предназначались членам делегации США. Здания полностью укомплектовали мебелью, обеспечили постелью, бельем и сервировкой. Первый этаж, кстати, был полностью изолирован от остальных. Для проживавших наверху даже оборудовали специальную столовую на втором этаже.АТС на 20 номеров обеспечивала связь Ливадии с советской и английской делегациями, а также с портами и аэродромами.В подвале дворца было оборудовано бомбогазоубежище, гарантировавшее защиту от обвала здания.20 января дворец посетил с проверкой американский контр-адмирал Олсен. Как следует из доклада наркома внутренних дел Сергея Круглова Берии, "последний выразил полное удовлетворение помещениями, заявив, что даже он не ожидал, что будут подготовлены такие условия для размещения".К 22 января закончили расчищать парк.На территорию дворцового комплекса завезли 3 дизель-генератора, которые обеспечивали свет не только в самом дворце, но и всех вспомогательных служб. Дизеля обслуживали краснофлотцы.Воронцовский дворец – объект "Западный"После революции основной дворец служил музеем, а Шуваловский корпус – санаторием. В Великую Отечественную немцы разместили в последнем жандармерию и полицию, хозяйственные корпуса использовались под авторемонтные мастерские. А вот сам дворец берегли – Гитлер якобы планировал подарить его фельдмаршалу Манштейну.Отступление немцев с территории полуострова проходило стремительно, и зданию дворца не причинили существенного вреда. Зато оккупанты вывезли свыше 700 картин, 24 скульптуры, 612 предметов фарфора, более 3 тысяч книг, свыше 50 предметов мебели. Уцелели несколько полотен Куинджи, Айвазовского, Новелли. Зато в восточной части дворца практически в нетронутом состоянии обнаружили библиотеку в 25 тысяч томов, которую, в основном, составляли издания 18-19 веков. Это можно было назвать чудом.Построенный в английском и восточном стилях, дворец должен был принять главу делегации Великобритании. Здание тоже нуждалось в текущем ремонте и меблировке.К 20 числам января в нем приготовили и обставили 22 комнаты, в том числе – три отдельные трехкомнатные квартиры – "с индивидуальными ванными и уборными". Для размещения участников делегации подготовили здания в радиусе двух километров. Всего для делегации предназначались 68 комнат площадью 1545 кв.м. и общежитие на 100 человек. С запасом приготовили 260 комплектов постельных принадлежностей, предметы сервировки, оборудование.АТС работала так же, как и в Ливадийском дворце, - 20 номеров, связь с советской и американской делегациями, портами и аэродромами.Помимо "восстановленного электрохозяйства" электричество вырабатывали три автономных электростанции.В распоряжении английской и американской делегаций предоставили 15 легковых машин, 20 "Виллисов" и 5 грузовиков.Юсуповский дворец – объект "Центральный"Для советской делегации был выбран бывший Юсуповский дворец с подсобными помещениями, который после 1918 года превратился в санаторий для сотрудников ГПУ-НКВД. Во время оккупации дворец использовался как дом отдыха для выздоравливающих офицеров гитлеровской армии. С отходом немцы растащили все, вплоть до всех медных вещей, включая дверные ручки и шпингалеты. Оккупанты планировали взорвать здание, но не успели: помешало стремительное наступление Красной Армии и действия партизан.В главном корпусе дворца для советской делегации приготовили 20 комнат, приемный зал в 77 кв. метров и три прилегающие корпуса. Всего в распоряжении советской делегации оказались 53 комнаты площадью 1160 кв. метров, оборудованные мебелью, постельным бельем, сервировкой и "иным необходимым инвентарем", и обеспеченные "автономным электроосвещением, холодильными установками, вентиляцией, горячей водой". Парк, территория дворца и подъездные пути также привели в надлежащий вид.C развернутого узла связи можно было связаться с Москвой, фронтами и всеми пунктами в стране, а также делегациями союзников.Кроме того, здесь специально соорудили бомбогазоубежище 1-й категории из трех комнат, способное выдержать прямое попадание фугасной бомбы весом в 500 кг. "К 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1000-килограммовой бомбы", - докладывал Круглов.ОхранаОхрану конференции несли 4 полка войск НКВД, в том числе 2 полка – со специальной подготовкой, а также 50 "особо отобранных офицеров охраны", 1200 оперативников, 120 мотоциклистов.Для безопасности главы советской делегации дополнительно выделили 100 оперативников и 500 бойцов сводного полка НКД.Дворцы глав делегаций днем охраняли два кольца чекистско-войсковой охраны, в темное время суток выставляли третье – со служебными собаками.Территорию, прилегающей к дорогам в радиусе 20 км, разбили на пять оперативных секторов. 1800 бойцов и командиров пограничных и внутренний войск НКВД, около восьмисот оперработников и 10 переводчиков работали на семи КПП.Предварительные проверки охватили более 74 тысяч человек. Под пристальным наблюдением находились вокзалы и пристанционные поселки. Принятые меры позволили выявить и задержать 15 дезертиров, 18 уголовников, 80 нарушителей транспортного режима, 376 человек – за незаконный проезд в поездах. Кроме того, как свидетельствуют документы, "в порядке профилактики были отведены от работы, связанной с безопасностью движения, 54 человека".СпецпоездСоветская делегация прибывала на место проведения переговоров на поезде.Состав из 12 вагонов стартовал с вагонной базы 6-го управления НКГБ СССР "Крестовая застава" в Каланчевке (ныне – станция Москва-Каланчевская) 29 января 1945 года в 16.50. и должен был прибыть на следующий день в 12.30.За 20 минут до отхода основного состава по маршруту отправлялся контрольный поезд из 13 вагонов, в котором предусматривались две бронеплощадки, вагоны с топливом, продовольствием, вагон-ресторан, вагон заместителя начальника Транспортного управления НКГБ СССР, два гаража и гараж с электростанцией и автоцистерной питьевой воды, радиостанция. В двух вагонах ехали зенитчики.Основной состав формировался так: сразу за паровозом стояла бронеплощадка. Далее - багажно-проводольственный вагон и вагон коменданта со связью. В четвертом вагоне располагалась группа Генштаба. Следующий по счету – пятый – обозначался как Салон-вагон № 3 и предназначался для Лаврентия Берии, шестой – Салон №2 – для заместителя председателя Государственного комитета обороны Вячеслава Молотова. В седьмом по счету – а по факту Салоне-вагоне №1 – ехал Сталин. В вагонах с восьмого по десятый расположились охрана, обслуга поезда, радисты, шифровальщики. Одиннадцатый отвели под рацию и электростанцию. Замыкала состав вторая бронеплощадка.Схему расположения вагонов утверждал сам Берия.Машинисты, машинисты-инструкторы, кондукторы, помощники машинистов – все состояли в партии и прослужили на транспорте не менее 10 лет. Помощники коменданта поезда были лейтенантами госбезопасности и также имели специализацию машинист-механик.За главный составом следовал поезд хвостового прикрытия из 2 вагонов, в которых находилось 20 автоматчиков дивизиона особого назначения 6-го управления НКГБ СССР и резерв начальника охраны Сталина, комиссара госбезопасности третьего ранга Николая Власика.Весь маршрут следования охраняла чекистско-войсковая охрана – около 700 "транспортников", 7 подвижных розыскных групп – 35 человек, 1078 работников железнодорожной милиции и 2691 боец войск НКВД по охране железных дорог. Патрулировался каждый километр пути.КортежПо прибытии в Симферополь 31 января по Крыму советская делегация передвигалась на автомобилях.В автомобильный кортеж входило 5 машин: спецмашина №1, вторая спецмашина – на случай повреждения первой - в ней передвигалась личная охрана, за которую отвечал начальник охраны Сталина Власик. Далее шли "хвостовая" машина и машина с продуктами.По крымским дорогам правительственный кортеж вела машина наркома внутренних дел Круглова, в которой, помимо его самого, находился нарком госбезопасности Крыма Фокин, хорошо знавший предстоящий маршрут.Перед кортежем шел мотопатруль, за ним на расстоянии 2-3 км от головной колонны на "Студебеккере" следовала охрана – 25 автоматчиков. Еще один "Студебеккер" с 25 автоматчиками замыкал кортеж. Через четверть часа следом за основной колонной отправлялась вторая очередь – автомашины с членами советской делегации, работниками наркомата иностранных дел и сопровождавшими лицами. А еще спустя полчаса в путь трогались прибывшие на поезде сотрудники охраны.Стоит отметить, что с 30 января до особого распоряжения закрывались проезды по трассам Ялта-Байдарские Ворота и Ялта – Форос. В день следования охраняемого лица – 31 января - по шоссе Симферополь-Байдарские Ворота запрещалось движение всех видов транспорта.Таким образом, Крымское южнобережье на время проведения конференции, где решалась судьба послевоенного мира, по-видимому, в те дни являлось самым охраняемым местом на земле.Авторы материала - Марина Бородина и Дмитрий Вертипрахов.

