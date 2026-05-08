Три резиденции и убежища от бомб: секретные факты о Ялтинской конференции
ФСБ рассекретила архивные документы по Ялтинской конференции 1945 года
© Архив УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю
Войны рано или поздно заканчиваются переговорами. Для Великой Победы 9 мая таким предваряющим этапом, безусловно, стала Ялтинская конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года, прошедшая в Крыму.
Недавно Федеральная служба безопасности рассекретила массив архивных документов о подготовке к проведению Ливадийской конференции. Докладные, схемы, расчеты показывают, насколько тщательно, детально и всесторонне Советский Союз готовился к этой встрече.
Выбор
В декабре 1944 года верховному главнокомандующему представили возможные варианты апартаментов, в которых можно было разместить делегации СССР и держав-союзников. Докладная записка от 25 декабря содержала краткие характеристики каждого предлагаемого объекта с учетом сильных и слабых сторон.
В список попали Ливадийская группа - императорский дворец и свитские корпуса, где в то время развернули госпитали Наркомздрава СССР, Алупкинская группа – бывший дворец графа Воронцова-Дашкова. Оценивались возможности санатория "Кичкинэ" - бывшего дворца великого князя Дмитрия Константиновича Романова. "… расположен в прекрасном парке, местность по своей красоте привлекательная", отмечалось в докладной записке. Оценивали здания санаториев "Курпаты", построенное для Наркомсовхозов СССР в 1936 году, и "Золотой пляж", помещения в Мисхоре, два дворца в Форосе и "Тессели" – бывшая дача Максима Горького.
В итоге выбор остановился на трех вариантах – комплексах Ливадийского, Воронцовского и Юсуповского дворцов.
Подготовка
Масштаб работ предстоял огромный, а времени было не так много.
8 января из Болгарии прибыл теплоход с 800 тоннами селезского угля. В каждый дворцовый комплекс для начала завезли по 2 электростанции мощностью по 60 кВт. 50 тонн солярового масла для них предоставил Черноморский флот. В спешном порядке ремонтировались дороги и подъездные пути к дворцам, приводились в порядок парки.
Для приема бортов союзников готовили основной аэропорт "Саки". Запасными аэродромами были Сарабуз, Геленджик и Одесса.
На защиту воздушной гавани выставили 155 зенитных пушек, в том числе – 7 батарей 85мм орудий, 2 батареи – 40 мм и 4 взвода 30мм пушек. Батареи ПВО были рассчитаны на ведение семислойного огня на высоту до 9 тыс. метров и заградительного огня на расстоянии до 5 км от аэродрома. Прожекторы специально доставляли морем из Поти, несмотря на сезон штормов. Это позволяло "прикрыть" не только Саки, но и Севастополь.
Истребительная авиация состояла из 32 самолетов: 26 "аэрокобр" и 6 ночных "киттихок". Дополнительно на аэродроме "Сарабуз" базировались два полка истребительной авиации – 55 "Як-9", а командование ВВС ВМФ предусмотрело временный отзыв из основного состава 90 истребителей и двух полков зенитной артиллерии.
20 января аэродром проинспектировал американский генерал Хипп и остался доволен.
Помимо запасных аэродромов, метеослужб, связи и мест стоянки самолетов предусмотрели места проживания для пилотов.
Корабли принимал Севастополь. С земли флот прикрывали 57 зенитных пушек среднего калибра и 74 пушки мелкокалиберной артиллерии. С воздуха - от 80 до 150 истребителей.
В запасном порту Ялты ПВО обеспечивали 76 орудий среднего калибра, 120 орудий мелкокалиберной зенитной артиллерии, 99 зенитных пулеметов ДШКА и 65 зенитных прожекторов. Воздух закрывали 160 истребителей ВВС ВМФ и истребительной авиации ПВО.
Контрольно-пропускными пунктами в портах Севастополь, Ялта и на аэродромах Саки и Сарабуз, организованными для приема иностранцев, руководили сотрудники НКВД, НКГБ и "Смерш".
8 рот войск правительственной связи НКВД обеспечивали бесперебойную связь. На каждом километре и участке, подверженном обледенению, дежурил отдельный боец-ремонтер. Ко всем телефонным станциям на время проведения конференции были прикреплены сотрудники НКВД-НКГБ, владевшие английским языком.
Корреспонденцию из Москвы на время работы конференции доставляли 10 самолетов. Два отдельных самолета - дивизии Особого значения ВВС - выделялись для особых поручений главы советской делегации. Пилотировали их асы в звании генерал-майора и подполковника авиации.
К 25 января саперы завершили обследование всех объектов. Было обнаружено и обезврежено 82 боеприпаса. Причем большую часть - 61, в том числе "прыгающие" и минометные мины, обезвредили в Ливадии.
100 автомобилей возили из Симферополя мебель, которую частично присылали из Москвы. Но и "на месте изыскали порядочное количество зеркал, мебели и другого оборудования", - докладывал товарищу Сталину на тот момент замнаркома внутренних дел Сергей Круглов.
Для обеспечения питания создали продовольственную базу, при ней – "запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков". Также на месте в кратчайшие сроки была развернута хлебопекарня и организован вылов свежей рыбы.
За пожарную безопасность отвечали команды, специально прибывшие из Москвы.
Ливадийский дворец – объект "Восточный"
Американская делегация, как известно, располагалась в Ливадийском дворце, где проходили основные встречи. Объект получил название "Восточный".
Во время войны немцы создали здесь "государственное имение №1", а при отступлении разорили Ливадию, вывезли все ценности, мебель, картины, скульптуры, даже содрали со стен тканевую обивку. Взорвали и сожгли дворец Александра III. Нацисты также подожгли Восточный и Свитский корпуса и пытались поджечь основное здание, но местные жители и подоспевшие партизаны успели их спасти. Не удивительно, что комплекс требовал текущего ремонта – побелки, восстановления лестниц и остекления.
На приведение корпусов в готовность требовалось 25 – 30 дней. Первоначально собирались привести в порядок только первый этаж дворца. Однако, как свидетельствуют документы, по состоянию на 20 января был восстановлен не просто первый этаж, а весь дворец в целом – все три этажа, в том числе – система отопления, а также Свитский корпус.
Таким образом, согласно данным, приведенным в докладе наркома внутренних дел Л. Берии главе Государственного комитета обороны И. Сталину от 27 января 1945 г., к приему главы американской делегации были готовы 43 комнаты общей площадью 1902 кв. метра. Еще 48 комнат в Свитском корпусе предназначались членам делегации США. Здания полностью укомплектовали мебелью, обеспечили постелью, бельем и сервировкой. Первый этаж, кстати, был полностью изолирован от остальных. Для проживавших наверху даже оборудовали специальную столовую на втором этаже.
АТС на 20 номеров обеспечивала связь Ливадии с советской и английской делегациями, а также с портами и аэродромами.
В подвале дворца было оборудовано бомбогазоубежище, гарантировавшее защиту от обвала здания.
20 января дворец посетил с проверкой американский контр-адмирал Олсен. Как следует из доклада наркома внутренних дел Сергея Круглова Берии, "последний выразил полное удовлетворение помещениями, заявив, что даже он не ожидал, что будут подготовлены такие условия для размещения".
К 22 января закончили расчищать парк.
На территорию дворцового комплекса завезли 3 дизель-генератора, которые обеспечивали свет не только в самом дворце, но и всех вспомогательных служб. Дизеля обслуживали краснофлотцы.
Воронцовский дворец – объект "Западный"
После революции основной дворец служил музеем, а Шуваловский корпус – санаторием. В Великую Отечественную немцы разместили в последнем жандармерию и полицию, хозяйственные корпуса использовались под авторемонтные мастерские. А вот сам дворец берегли – Гитлер якобы планировал подарить его фельдмаршалу Манштейну.
Отступление немцев с территории полуострова проходило стремительно, и зданию дворца не причинили существенного вреда. Зато оккупанты вывезли свыше 700 картин, 24 скульптуры, 612 предметов фарфора, более 3 тысяч книг, свыше 50 предметов мебели. Уцелели несколько полотен Куинджи, Айвазовского, Новелли. Зато в восточной части дворца практически в нетронутом состоянии обнаружили библиотеку в 25 тысяч томов, которую, в основном, составляли издания 18-19 веков. Это можно было назвать чудом.
Построенный в английском и восточном стилях, дворец должен был принять главу делегации Великобритании. Здание тоже нуждалось в текущем ремонте и меблировке.
К 20 числам января в нем приготовили и обставили 22 комнаты, в том числе – три отдельные трехкомнатные квартиры – "с индивидуальными ванными и уборными". Для размещения участников делегации подготовили здания в радиусе двух километров. Всего для делегации предназначались 68 комнат площадью 1545 кв.м. и общежитие на 100 человек. С запасом приготовили 260 комплектов постельных принадлежностей, предметы сервировки, оборудование.
АТС работала так же, как и в Ливадийском дворце, - 20 номеров, связь с советской и американской делегациями, портами и аэродромами.
Помимо "восстановленного электрохозяйства" электричество вырабатывали три автономных электростанции.
В распоряжении английской и американской делегаций предоставили 15 легковых машин, 20 "Виллисов" и 5 грузовиков.
Юсуповский дворец – объект "Центральный"
Для советской делегации был выбран бывший Юсуповский дворец с подсобными помещениями, который после 1918 года превратился в санаторий для сотрудников ГПУ-НКВД. Во время оккупации дворец использовался как дом отдыха для выздоравливающих офицеров гитлеровской армии. С отходом немцы растащили все, вплоть до всех медных вещей, включая дверные ручки и шпингалеты. Оккупанты планировали взорвать здание, но не успели: помешало стремительное наступление Красной Армии и действия партизан.
В главном корпусе дворца для советской делегации приготовили 20 комнат, приемный зал в 77 кв. метров и три прилегающие корпуса. Всего в распоряжении советской делегации оказались 53 комнаты площадью 1160 кв. метров, оборудованные мебелью, постельным бельем, сервировкой и "иным необходимым инвентарем", и обеспеченные "автономным электроосвещением, холодильными установками, вентиляцией, горячей водой". Парк, территория дворца и подъездные пути также привели в надлежащий вид.
C развернутого узла связи можно было связаться с Москвой, фронтами и всеми пунктами в стране, а также делегациями союзников.
Кроме того, здесь специально соорудили бомбогазоубежище 1-й категории из трех комнат, способное выдержать прямое попадание фугасной бомбы весом в 500 кг. "К 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1000-килограммовой бомбы", - докладывал Круглов.
Охрана
Охрану конференции несли 4 полка войск НКВД, в том числе 2 полка – со специальной подготовкой, а также 50 "особо отобранных офицеров охраны", 1200 оперативников, 120 мотоциклистов.
Для безопасности главы советской делегации дополнительно выделили 100 оперативников и 500 бойцов сводного полка НКД.
Дворцы глав делегаций днем охраняли два кольца чекистско-войсковой охраны, в темное время суток выставляли третье – со служебными собаками.
Территорию, прилегающей к дорогам в радиусе 20 км, разбили на пять оперативных секторов. 1800 бойцов и командиров пограничных и внутренний войск НКВД, около восьмисот оперработников и 10 переводчиков работали на семи КПП.
Предварительные проверки охватили более 74 тысяч человек. Под пристальным наблюдением находились вокзалы и пристанционные поселки. Принятые меры позволили выявить и задержать 15 дезертиров, 18 уголовников, 80 нарушителей транспортного режима, 376 человек – за незаконный проезд в поездах. Кроме того, как свидетельствуют документы, "в порядке профилактики были отведены от работы, связанной с безопасностью движения, 54 человека".
Спецпоезд
Советская делегация прибывала на место проведения переговоров на поезде.
Состав из 12 вагонов стартовал с вагонной базы 6-го управления НКГБ СССР "Крестовая застава" в Каланчевке (ныне – станция Москва-Каланчевская) 29 января 1945 года в 16.50. и должен был прибыть на следующий день в 12.30.
За 20 минут до отхода основного состава по маршруту отправлялся контрольный поезд из 13 вагонов, в котором предусматривались две бронеплощадки, вагоны с топливом, продовольствием, вагон-ресторан, вагон заместителя начальника Транспортного управления НКГБ СССР, два гаража и гараж с электростанцией и автоцистерной питьевой воды, радиостанция. В двух вагонах ехали зенитчики.
Основной состав формировался так: сразу за паровозом стояла бронеплощадка. Далее - багажно-проводольственный вагон и вагон коменданта со связью. В четвертом вагоне располагалась группа Генштаба. Следующий по счету – пятый – обозначался как Салон-вагон № 3 и предназначался для Лаврентия Берии, шестой – Салон №2 – для заместителя председателя Государственного комитета обороны Вячеслава Молотова. В седьмом по счету – а по факту Салоне-вагоне №1 – ехал Сталин. В вагонах с восьмого по десятый расположились охрана, обслуга поезда, радисты, шифровальщики. Одиннадцатый отвели под рацию и электростанцию. Замыкала состав вторая бронеплощадка.
Схему расположения вагонов утверждал сам Берия.
Машинисты, машинисты-инструкторы, кондукторы, помощники машинистов – все состояли в партии и прослужили на транспорте не менее 10 лет. Помощники коменданта поезда были лейтенантами госбезопасности и также имели специализацию машинист-механик.
За главный составом следовал поезд хвостового прикрытия из 2 вагонов, в которых находилось 20 автоматчиков дивизиона особого назначения 6-го управления НКГБ СССР и резерв начальника охраны Сталина, комиссара госбезопасности третьего ранга Николая Власика.
Весь маршрут следования охраняла чекистско-войсковая охрана – около 700 "транспортников", 7 подвижных розыскных групп – 35 человек, 1078 работников железнодорожной милиции и 2691 боец войск НКВД по охране железных дорог. Патрулировался каждый километр пути.
Кортеж
По прибытии в Симферополь 31 января по Крыму советская делегация передвигалась на автомобилях.
В автомобильный кортеж входило 5 машин: спецмашина №1, вторая спецмашина – на случай повреждения первой - в ней передвигалась личная охрана, за которую отвечал начальник охраны Сталина Власик. Далее шли "хвостовая" машина и машина с продуктами.
По крымским дорогам правительственный кортеж вела машина наркома внутренних дел Круглова, в которой, помимо его самого, находился нарком госбезопасности Крыма Фокин, хорошо знавший предстоящий маршрут.
Перед кортежем шел мотопатруль, за ним на расстоянии 2-3 км от головной колонны на "Студебеккере" следовала охрана – 25 автоматчиков. Еще один "Студебеккер" с 25 автоматчиками замыкал кортеж. Через четверть часа следом за основной колонной отправлялась вторая очередь – автомашины с членами советской делегации, работниками наркомата иностранных дел и сопровождавшими лицами. А еще спустя полчаса в путь трогались прибывшие на поезде сотрудники охраны.
Стоит отметить, что с 30 января до особого распоряжения закрывались проезды по трассам Ялта-Байдарские Ворота и Ялта – Форос. В день следования охраняемого лица – 31 января - по шоссе Симферополь-Байдарские Ворота запрещалось движение всех видов транспорта.
Таким образом, Крымское южнобережье на время проведения конференции, где решалась судьба послевоенного мира, по-видимому, в те дни являлось самым охраняемым местом на земле.
Авторы материала - Марина Бородина и Дмитрий Вертипрахов.