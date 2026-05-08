Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной
Трамп анонсировал трехдневное перемирие и обмен пленными 1000 на 1000 между РФ и Украиной

21:41 08.05.2026 (обновлено: 21:54 08.05.2026)
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня с 9 по 11 мая и провести масштабный обмен пленными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social
"Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая)… Это прекращение огня будет включать приостановку всех активных боевых действий, а также обмен пленными по 1000 человек из каждой страны", - заявил глава Белого дома.
Он добавил, что очень ценит то, что на эту просьбу согласились президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Трамп также выразил надежду, что это будет "началом конца" конфликта.
