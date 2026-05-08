Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня с 9 по 11 мая и провести масштабный обмен пленными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth SocialОн добавил, что очень ценит то, что на эту просьбу согласились президент РФ Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский. Трамп также выразил надежду, что это будет "началом конца" конфликта.
Трамп анонсировал трехдневное перемирие и обмен пленными 1000 на 1000 между РФ и Украиной
21:41 08.05.2026 (обновлено: 21:54 08.05.2026)