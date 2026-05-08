Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев

Торговые отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются, по прогнозам, товарооборот между странами в этом году превысит отметку в 30 миллиардов... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T22:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Торговые отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются, по прогнозам, товарооборот между странами в этом году превысит отметку в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.Он также отметил, что за последние 20 лет между государствами 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке, и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет. "Россия является одним из основных, если не самым главным инвестором в казахскую экономику", - добавил Токаев.Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы."Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей ", - сказал президент РФ.

