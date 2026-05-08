Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/tovarooborot-rf-i-kazakhstana-prevysit-30-mlrd-v-etom-godu--tokaev--1155876550.html
Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев
Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев
Торговые отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются, по прогнозам, товарооборот между странами в этом году превысит отметку в 30 миллиардов... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T22:50
2026-05-08T22:50
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
экономика
владимир путин (политик)
политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155876420_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_abb67bf5fb540a88fc4cc8afcba3ce30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Торговые отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются, по прогнозам, товарооборот между странами в этом году превысит отметку в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.Он также отметил, что за последние 20 лет между государствами 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке, и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет. "Россия является одним из основных, если не самым главным инвестором в казахскую экономику", - добавил Токаев.Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы."Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей ", - сказал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260508/putin-i-lukashenko-vstretilis-v-kremle-1155875091.html
казахстан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155876420_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_180c5a4954a9842df85edddbf42dfc67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, россия, экономика, владимир путин (политик), политика, новости
Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев

Товарооборот РФ и Казахстана превысит 30 млрд долларов в этом году – Токаев

22:50 08.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Торговые отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются, по прогнозам, товарооборот между странами в этом году превысит отметку в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
"Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку 30 миллиардов долларов. Хороший показатель", - сказал Токаев.
Он также отметил, что за последние 20 лет между государствами 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке, и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет.
"Россия является одним из основных, если не самым главным инвестором в казахскую экономику", - добавил Токаев.
Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы.
"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей ", - сказал президент РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
21:15
Путин и Лукашенко встретились в Кремле
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияЭкономикаВладимир Путин (политик)ПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев
22:24Путин: Россия официально никого не приглашала на празднование 9 Мая
22:10Длинный отдых в мае – какие крымские курорты выбирают россияне
21:50РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
21:41Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной
21:15Путин и Лукашенко встретились в Кремле
21:10В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ
20:43Над Черным морем и Ростовской областью сбиты украинские БПЛА
20:40Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
20:38Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
20:35Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове
20:10Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
20:04Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону
19:44Никитский ботсад в Крыму проводит уникальную акцию в честь Дня победы
19:31Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
19:21На Украине военкомы напали на священников УПЦ
19:11Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
18:40Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон
18:15Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
18:07Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
Лента новостейМолния