Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит теплую и сухую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает... РИА Новости Крым, 08.05.2026
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит теплую и сухую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +21…+23 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +9...+11, днем +18...+20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу

Цветение сакуры
Цветение сакуры
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму область повышенного атмосферного давления обеспечит теплую и сухую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, в дневные часы повысится до +19…+24, в горах +12…+17 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +21…+23 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +9...+11, днем +18...+20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
