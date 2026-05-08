Рейтинг@Mail.ru
Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/spasateli-podnyali-znamya-pobedy-na-vershine-gory-kush-kaya-v-alushte-1155865188.html
Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
Накануне 9 Мая спасатели развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым-Спас". РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T14:27
2026-05-08T14:27
крым
алушта
новости крыма
мчс крыма
патриотическое воспитание
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155864849_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_72586b36f384d8b1bcbe6409814096e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Накануне 9 Мая спасатели развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым-Спас".По дороге на вершину спасатели также посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, уточнили в ведомстве.Памятный знак появился возле села Виноградное три года назад. В годы войны здесь, на участке шоссе Алушта – Ялта в районе горы Кастель, отряд вел бои.Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольКто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155864849_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_a015c7ca5fa8e6c7fb8c2ae5cb919491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, новости крыма, мчс крыма, патриотическое воспитание
Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште

В Крыму на вершине горы Куш-Кая развернули Знамя Победы

14:27 08.05.2026
 
© Фото: "Крым-Спас"Спасатели подняли знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
Спасатели подняли знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
© Фото: "Крым-Спас"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Накануне 9 Мая спасатели развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым-Спас".
"Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая. Акция приурочена к 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
По дороге на вершину спасатели также посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, уточнили в ведомстве.
Памятный знак появился возле села Виноградное три года назад. В годы войны здесь, на участке шоссе Алушта – Ялта в районе горы Кастель, отряд вел бои.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Частицу Вечного огня из Москвы доставили в Севастополь
Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу
 
КрымАлуштаНовости КрымаМЧС КрымаПатриотическое воспитание
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
15:27На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
15:10Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
15:07На пляжах Севастополя обнаружили мазут
14:55"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
14:32Над Крымом отработала ПВО
14:30Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты
14:27Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
14:14Крымский мост открыли
14:13В Крыму отбой авиационной опасности
14:04В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
13:45В Крыму объявлена авиационная опасность
13:43Крымский мост закрыт для проезда
13:38В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армии
13:14Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ
13:04Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
12:53Россия не пощадит Запад в случае срыва Парада Победы – Лавров
12:24Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы
12:17ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня
12:15Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
Лента новостейМолния