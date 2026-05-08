Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
Накануне 9 Мая спасатели развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым-Спас". РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T14:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Накануне 9 Мая спасатели развернули Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе "Крым-Спас".По дороге на вершину спасатели также посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, уточнили в ведомстве.Памятный знак появился возле села Виноградное три года назад. В годы войны здесь, на участке шоссе Алушта – Ялта в районе горы Кастель, отряд вел бои.Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.
В Крыму на вершине горы Куш-Кая развернули Знамя Победы