Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты находятся на контроле у прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В пятницу стало известно, что в Крыму из-за аварии на магистрали обесточен Армянск и еще 7 населенных пунктов. Также нет света в поселках под Алуштой.Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении работ и при исполнении требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.

