https://crimea.ria.ru/20260508/sever-kryma-obestochen-raboty-po-vosstanovleniyu-na-kontrole-prokuratury-1155858970.html
Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры
Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры
Работы по восстановлению электроснабжения в Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты находятся на контроле у... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T11:48
2026-05-08T11:48
2026-05-08T11:48
прокуратура республики крым
крым
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/65/1109376510_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_943e0d4f8b383cec72db2cd0d21d9b0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению электроснабжения в Армянске, Красноперекопском районе, а также нескольких селах городского округа Алушты находятся на контроле у прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В пятницу стало известно, что в Крыму из-за аварии на магистрали обесточен Армянск и еще 7 населенных пунктов. Также нет света в поселках под Алуштой.Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении работ и при исполнении требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в пресс-службе.Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и еще пять населенных пунктов обесточеныВ Крыму ввели режим повышенной готовностиВ Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110937/65/1109376510_127:0:2374:1685_1920x0_80_0_0_a3a8f8b50a634d31636cdb4f451a69f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, крым, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма
Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры
Прокуратура Крыма взяла на контроль восстановление электроснабжения на севере полуострова