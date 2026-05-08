Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Сборная команда Севастополя завоевала четыре медали первенства России по панкратиону и представят Россию на всемирных соревнованиях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле на шести коврах состоялось первенство России по панкратиону, в котором участвовали более 1800 лучших бойцов из 62 регионов России. Севастополь достойно представили 11 спортсменов, прошедших отбор в поединках первенства Южного федерального округа", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.По его данным, золото в весовой категории 52 кг и 48 кг взяли Алексия Глеч и Элеонора Скорик, серебро в весовой категории 77 кг – Александр Шилов, бронзу в весовой категории 62 кг – Дмитрий Крамер."Девушки выступали среди девушек 16-17 лет, юниоры в возрастной категории 18-19 лет, все спортсмены проходят спортивную подготовку в СШОР №7. Алексия, Элеонора и Александр получили право выступить на первенстве мира в составе национальной сборной. На первенстве России наших спортсменов сопровождала, представляла, готовила и настраивала мастер спорта России Дарья Крапивина", – проинформировал губернатор.Ране самбист из феодосийского поселка Приморский Илья Якушев стал чемпионом VI Международного открытого турнира в Узбекистане, всего в активе сборной Республики Крым – шесть медалей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеСевастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТОМОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России
севастополь
