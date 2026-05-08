Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России
2026-05-08T09:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в пятерку регионов-лидеров по числу малых и средних предпринимателей в сфере сельского туризма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Республика Крым уверенно входит в пятерку российских регионов – лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сегменте сельского туризма. На сегодняшний день в нашей республике зарегистрировано более 250 таких предприятий", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.По этому показателю Крым уступает только Краснодарскому краю, Республике Алтай, Московской области и Республике Башкортостан, уточнил он.По словам главы региона, предприниматели все чаще отдают предпочтение не традиционным гостиницам, а глэмпингам, агроусадьбам и эко-отелям – экологичным, удаленным от городской суеты форматам отдыха."Задача власти – поддерживать полезные инициативы и продолжать оказывать субъектам МСП всестороннюю поддержку: от льготных займов и грантов до доступных консультаций на платформе МСП.РФ", – указал глава республики.Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект о строительстве гостиниц на виноградниках – толчок к развитию сельского туризмаКрым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризмаТуризм Крыма выходит из тени: тысяча гостевых домов уже легализованы
Крым вошел в топ-5 регионов по числу предпринимателей в сфере сельского туризма– Аксенов
