Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России
Крым вошел в пятерку регионов-лидеров по числу малых и средних предпринимателей в сфере сельского туризма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.05.2026
Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России

09:39 08.05.2026
 
© РИА Новости Крым. Ферма Сандро Фонтана в Орлином (Байдарская долина)
Ферма Сандро Фонтана в Орлином (Байдарская долина) - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в пятерку регионов-лидеров по числу малых и средних предпринимателей в сфере сельского туризма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Республика Крым уверенно входит в пятерку российских регионов – лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сегменте сельского туризма. На сегодняшний день в нашей республике зарегистрировано более 250 таких предприятий", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
По этому показателю Крым уступает только Краснодарскому краю, Республике Алтай, Московской области и Республике Башкортостан, уточнил он.
По словам главы региона, предприниматели все чаще отдают предпочтение не традиционным гостиницам, а глэмпингам, агроусадьбам и эко-отелям – экологичным, удаленным от городской суеты форматам отдыха.
"Задача власти – поддерживать полезные инициативы и продолжать оказывать субъектам МСП всестороннюю поддержку: от льготных займов и грантов до доступных консультаций на платформе МСП.РФ", – указал глава республики.
Популярность экологических маршрутов и сельского туризма в Крыму за последнее время выросла в десять раз, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
