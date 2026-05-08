Россия не пощадит Запад в случае срыва Парада Победы – Лавров
Россия не пощадит страны Запада, если они решат испортить самый важный праздник для россиян – День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T12:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Россия не пощадит страны Запада, если они решат испортить самый важный праздник для россиян – День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на возложении венков к мемориальным доскам в здании министерства.Он подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории.4 мая Зеленский заявил, что украинские дроны могут прилететь на парад Победы в Москве. В этот же день Министерство обороны России опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы, в котором предупредило об ответном, массированном ударе по центру Киева в случае провокаций, и призвало сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть Киев.6 мая в МИД РФ сообщили, что направили соответствующую ноту во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций. 7 мая Зеленский вновь угрожал сорвать парад Победы в Москве.
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, коллективный запад, западная помощь украине, политика, внешняя политика, безопасность, день победы, новости
