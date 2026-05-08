РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль

2026-05-08T21:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Также условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, добавил Ушаков.Инициатива о продлении перемирия и об обмене военнопленными между РФ и Украиной идет в развитие недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал помощник главы российского государства.Ушаков также подчеркнул, что инициатива Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дональд трамп, юрий ушаков, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости