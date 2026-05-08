РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T21:50
кремль
дональд трамп
юрий ушаков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Также условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, добавил Ушаков.Инициатива о продлении перемирия и об обмене военнопленными между РФ и Украиной идет в развитие недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал помощник главы российского государства.Ушаков также подчеркнул, что инициатива Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии 9-11 мая и обмене пленными Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сообщил представитель Кремля.
Также условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, добавил Ушаков.
Инициатива о продлении перемирия и об обмене военнопленными между РФ и Украиной идет в развитие недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал помощник главы российского государства.
"Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом", - отметил он.
Ушаков также подчеркнул, что инициатива Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
