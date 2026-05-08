Рейтинг@Mail.ru
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/rf-soglasilas-na-initsiativu-ssha-o-peremirii-i-obmene-plennymi--kreml--1155875672.html
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль - РИА Новости Крым, 08.05.2026
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T21:50
2026-05-08T21:59
кремль
дональд трамп
юрий ушаков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_0d131ce3150aa4ea08dc50c22fee872e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Также условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, добавил Ушаков.Инициатива о продлении перемирия и об обмене военнопленными между РФ и Украиной идет в развитие недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал помощник главы российского государства.Ушаков также подчеркнул, что инициатива Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9cf97e0a12984c8527abff95da6a4b13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дональд трамп, юрий ушаков, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль

Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии 9-11 мая и обмене пленными Ушаков

21:50 08.05.2026 (обновлено: 21:59 08.05.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сообщил представитель Кремля.

Также условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны, добавил Ушаков.
Инициатива о продлении перемирия и об обмене военнопленными между РФ и Украиной идет в развитие недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал помощник главы российского государства.

"Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом", - отметил он.

Ушаков также подчеркнул, что инициатива Трампа о перемирии приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КремльДональд ТрампЮрий УшаковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев
22:24Путин: Россия официально никого не приглашала на празднование 9 Мая
22:10Длинный отдых в мае – какие крымские курорты выбирают россияне
21:50РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
21:41Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной
21:15Путин и Лукашенко встретились в Кремле
21:10В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ
20:43Над Черным морем и Ростовской областью сбиты украинские БПЛА
20:40Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
20:38Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
20:35Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове
20:10Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
20:04Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону
19:44Никитский ботсад в Крыму проводит уникальную акцию в честь Дня победы
19:31Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
19:21На Украине военкомы напали на священников УПЦ
19:11Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
18:40Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон
18:15Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
18:07Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
Лента новостейМолния