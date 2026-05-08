Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
2026-05-08T09:46
2026-05-08T09:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Местные власти проводят обход для оценки и фиксации ущерба. Коммунальщикам поручено оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке на местах происшествия.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.
09:46 08.05.2026 (обновлено: 09:53 08.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Принято решение ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба", –сообщил Скрябин.
Местные власти проводят обход для оценки и фиксации ущерба. Коммунальщикам поручено оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке на местах происшествия.
"Оперативный штаб по приему заявлений у граждан из поврежденных домов для осуществления выплат организован на базе администрации Железнодорожного района", – проинформировал мэр.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.
