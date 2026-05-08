https://crimea.ria.ru/20260508/rezhim-chs-vveli-v-rostove-na-donu-posle-ataki-ukrainskikh-bpla-1155856150.html
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T09:46
2026-05-08T09:46
2026-05-08T09:53
ростов-на-дону
новости
атаки всу
режим чс
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129593985_0:49:3467:1999_1920x0_80_0_0_5d413dd0c289ac859e20ef0a7db335c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Местные власти проводят обход для оценки и фиксации ущерба. Коммунальщикам поручено оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке на местах происшествия.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по зданию аэронавигации – закрыты 13 аэропортов на юге РоссииВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/18/1129593985_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_0d14362f8f1e22e65bb14a14461c19ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, новости, атаки всу, режим чс, происшествия
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА - Александр Скрябин
09:46 08.05.2026 (обновлено: 09:53 08.05.2026)