Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены

2026-05-08T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено, на данный момент вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. Об этом сообщает Минтранс России.Рейсы на юге России пока выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях, добавили в ведомстве.Выполнение рейсов будет обеспечиваться в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.

