Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
2026-05-08T16:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено, на данный момент вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. Об этом сообщает Минтранс России.
"Частично возобновлено выполнение рейсов из/в аэропорты юга России. По данным на 16:00 по мск в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково", - говорится в сообщении.
Рейсы на юге России пока выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях, добавили в ведомстве.
Выполнение рейсов будет обеспечиваться в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах.
"Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов: до конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов", - указали в профильном министерстве.
ВСУ атаковали
филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена
работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось
, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
