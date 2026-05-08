Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону
2026-05-08T20:04
2026-05-08T20:33
Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону

20:04 08.05.2026 (обновлено: 20:33 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства обсуждает с членами Совбеза атаку киевского режима на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону.
"Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К частью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших диспетчеров", - сказал Путин.
Президент попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева проинформировать об этом событии и о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса России.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов
В состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.
