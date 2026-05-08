Путин: Россия официально никого не приглашала на празднование 9 Мая
Россия официально не приглашала никого из мировых лидеров в Москву на торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы, но сказала, что будет рада всем,... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T22:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Россия официально не приглашала никого из мировых лидеров в Москву на торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы, но сказала, что будет рада всем, кто захочет приехать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле."Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан, все-таки это важно. Мы никого не приглашали официально, а просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности", - сказал Путин. Он поблагодарил Лукашенко за приезд и назвал День Победы главным праздником для народов РФ и Белоруссии.Лукашенко в свою очередь заявил, что удивлен, что некоторые соседние страны отказываются признавать День Победы."Я все-таки не могу избавиться от мыслей: некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи, белорусские. Всегда встает вопрос - ну зачем они это делают? Это такое наше достижение", - сказал он.По словам белорусского лидера, "просто некрасиво и противно, когда наблюдаешь за нашими "товарищами", которые решили забыть, бросить под ноги эту Победу"."Ну а известные личности, у которых вообще предки близкие - отцы, деды - воевали в этой войне, они вообще непонятно как себя ведут. Но мы-то не можем с вами эту Победу кому-то отдать", - добавил Лукашенко.
