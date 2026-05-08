Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Путин обсуждал с Трампом в том числе совместную борьбу своих стран против нацизма

20:40 08.05.2026
 
© Белый дом/Дэниэл ТорокДональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
© Белый дом/Дэниэл Торок
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что в недавнем телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом они обсуждали в том числе совместную борьбу СССР и США против нацизма во Второй мировой войне и победу. Об этом глава государства рассказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
"Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефоном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали", - отметил Путин, говоря о действиях стран антигитлеровской коалиции.
Российский лидер отметил, что победа в Великой Отечественной войне постоянно находится на уровне повышенного внимания.
