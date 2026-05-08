Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками", – сказано в сообщении.
В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств президент России передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.
"В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", – сообщается на сайте Кремля.
9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Кроме того, в Москву на празднование Дня Победы приедут лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
9 мая президент РФ выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники.
