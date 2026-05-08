https://crimea.ria.ru/20260508/putin-pozdravil-inostrannykh-liderov-s-dnem-pobedy-1155860632.html

Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы

Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T12:24

2026-05-08T12:24

2026-05-08T12:28

владимир путин (политик)

день победы

9 мая

политика

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_821da95b73fd74bd0614477526b44a30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками", – сказано в сообщении.В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств президент России передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Кроме того, в Москву на празднование Дня Победы приедут лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.9 мая президент РФ выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 маяЧастицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольРоссиян ждут длинные выходные в честь Дня Победы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день победы, 9 мая, политика, память