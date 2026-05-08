Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове

Президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар Киева по Ростовскому национальному центру организации воздушного движения. Об этом глава государства заявил на... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T20:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар Киева по Ростовскому национальному центру организации воздушного движения. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.Атака могла бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, но трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы диспетчеров, добавил президент.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионовВ состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

