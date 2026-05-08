Путин и Лукашенко встретились в Кремле
21:15 08.05.2026 (обновлено: 22:04 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, передает РИА Новости.
В ходе переговоров лидеры планировали обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.
"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов - Дня Победы в Великой Отечественной войне, советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе переговоров.
В пятницу президент Белоруссии прибыл в Москву. По данным пресс-службы белорусского лидера, в рамках этого визита вместе с другими высокими зарубежными гостями он примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, и вопросам социального характера", - сказал Путин в ходе встречи.
