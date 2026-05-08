https://crimea.ria.ru/20260508/prezidenty-kazakhstana-i-uzbekistana-priedut-v-moskvu-na-den-pobedy-1155872674.html

Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы

Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев присоединятся к участию в торжествах по случаю 81-й годовщины Великой Победы в Москве. РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T18:15

2026-05-08T18:15

2026-05-08T18:19

день победы

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиеев

политика

россия

казахстан

узбекистан

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128582772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e16b9511cf3d50204dbc5c1f937fd269.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев присоединятся к участию в торжествах по случаю 81-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.По словам Ушакова, российский лидер Владимир Путин в пятницу вечером пообщается с ними и белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи.В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.Ранее Кремль сообщил, что в Москву на празднование Дня Победы прибудут президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу Удар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИД

россия

казахстан

узбекистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, касым-жомарт токаев, шавкат мирзиеев, политика, россия, казахстан, узбекистан