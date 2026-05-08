Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
Токаев и Мирзиеев прибудут в Москву на празднование Дня Победы – Ушаков

18:15 08.05.2026 (обновлено: 18:19 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев присоединятся к участию в торжествах по случаю 81-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств, а именно президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Ушакова, российский лидер Владимир Путин в пятницу вечером пообщается с ними и белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи.
В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.
Ранее Кремль сообщил, что в Москву на празднование Дня Победы прибудут президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
