Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
2026-05-08T18:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев присоединятся к участию в торжествах по случаю 81-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.По словам Ушакова, российский лидер Владимир Путин в пятницу вечером пообщается с ними и белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи.В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.Ранее Кремль сообщил, что в Москву на празднование Дня Победы прибудут президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу Удар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИД
18:15 08.05.2026 (обновлено: 18:19 08.05.2026)