Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/prezident-kazakhstana-posetit-parad-pobedy-v-moskve-1155870991.html
Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T16:34
2026-05-08T16:34
касым-жомарт токаев
казахстан
день победы
москва
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134701662_0:127:3175:1913_1920x0_80_0_0_7e6640ed3e2d4b3b54c5addc59e1489e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260507/kto-priedet-na-9-maya-v-moskvu-polnyy-spisok-mirovykh-liderov-1155843247.html
казахстан
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134701662_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_b834d8c085472579f7c98b457393bb19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, день победы, москва, россия, новости
Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве

Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая

16:34 08.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.
"Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом", - говорится в сообщении.
В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.
9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ
Вчера, 16:03
Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанДень ПобедыМоскваРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
17:05К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
16:48В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
16:34Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
16:25Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
16:06В Севастополе появился новый исторический маршрут
15:55"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу
15:40Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
15:27На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
15:10Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
15:07На пляжах Севастополя обнаружили мазут
14:55"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
14:32Над Крымом отработала ПВО
14:30Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты
14:27Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
14:14Крымский мост открыли
14:13В Крыму отбой авиационной опасности
14:04В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
13:45В Крыму объявлена авиационная опасность
13:43Крымский мост закрыт для проезда
Лента новостейМолния