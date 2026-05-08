Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве

Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

