На Украине горит 1100 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения
08:41 08.05.2026 (обновлено: 08:42 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине вспыхнул масштабный пожар. На данный момент пламя охватило более 1100 гектаров леса, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га", – сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным службы, ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.