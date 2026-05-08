На Украине горит 1100 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине вспыхнул масштабный пожар. На данный момент пламя охватило более 1100 гектаров леса, сообщает государственная служба... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T08:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине вспыхнул масштабный пожар. На данный момент пламя охватило более 1100 гектаров леса, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным службы, ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

