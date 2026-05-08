Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
Радиационная обстановка на территории России после лесного пожара в районе Чернобыльской атомной электростанции остается стабильной, превышения гамма-фона... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Радиационная обстановка на территории России после лесного пожара в районе Чернобыльской атомной электростанции остается стабильной, превышения гамма-фона местности не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В пятницу стало известно о масштабном лесном пожаре, вспыхнувшем в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. По состоянию на утро его площадь составляла 1100 гектаров. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории. Как отметили в Роспотребнадзоре, в связи с пожаром специалисты осуществляют усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения. Контроль за радиационной обстановкой продолжается.
Пожар в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в России - Роспотребнадзор
15:40 08.05.2026 (обновлено: 15:43 08.05.2026)