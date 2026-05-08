Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
Радиационная обстановка на территории России после лесного пожара в районе Чернобыльской атомной электростанции остается стабильной, превышения гамма-фона... РИА Новости Крым, 08.05.2026
Пожар в Чернобыле не повлиял на радиационный фон в России - Роспотребнадзор

15:40 08.05.2026 (обновлено: 15:43 08.05.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Чернобыльской зоне отчуждения на Украине горят более 1100 гектаров леса
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Радиационная обстановка на территории России после лесного пожара в районе Чернобыльской атомной электростанции остается стабильной, превышения гамма-фона местности не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В пятницу стало известно о масштабном лесном пожаре, вспыхнувшем в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. По состоянию на утро его площадь составляла 1100 гектаров. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в связи с пожаром специалисты осуществляют усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения.
"Радиационная обстановка в России остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации, не зафиксировано", - отметили в ведомстве.
Контроль за радиационной обстановкой продолжается.
