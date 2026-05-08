Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T13:04
2026-05-08T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов. Уточняется, что в ближайшее время ожидается завершение специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.Специалисты оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
13:04 08.05.2026 (обновлено: 13:07 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов.

"Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время ожидается завершение специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.
Специалисты оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
