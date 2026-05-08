Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая

Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

2026-05-08T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов. Уточняется, что в ближайшее время ожидается завершение специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.Специалисты оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущербВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

