Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
Полеты в аэропорты юга России приостановлены до 12 мая – Росавиация
13:04 08.05.2026 (обновлено: 13:07 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов.
"Документ (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, выпущенный ранее Росавиацией, может быть пересмотрен в сторону сокращения срока", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время ожидается завершение специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением.
Специалисты оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
