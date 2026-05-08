https://crimea.ria.ru/20260508/pogoda-ne-podvedet-pochti-letnee-teplo-zhdet-krym-na-prazdnichnykh-vykhodnykh-1155864126.html
Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
Практически летняя погода ждет крымчан в праздничные выходные 9 и 10 мая, а в понедельник пройдут небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T18:07
2026-05-08T18:07
2026-05-08T18:07
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155846160_0:224:3076:1954_1920x0_80_0_0_d1ee5ffee0e3dd7bc431f80666b97a7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Практически летняя погода ждет крымчан в праздничные выходные 9 и 10 мая, а в понедельник пройдут небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Гарантированно погода и сегодня, и завтра, в День Победы, в Крыму будет практически идеальна - миллион на миллион", - пообещал он.Специалист уточнил, что в субботу купол высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья, дождевых туч и от всяких других "камней с неба".В ночь на воскресенье ситуация не изменится, отметил Евгений Тишковец."+8…13 минимально. Переменная облачность, без осадков. Но днем скажется влияние атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня облаков станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Это чуть собьет дневные показатели термометров, но всего лишь до положенной в это время года климатической нормы +18…23 градуса", - предупредил эксперт.Неустойчивая погода будет и в еще один выходной день, 11 мая, когда ночью ожидается +9…14, днем +17…22, и местами небольшие дожди, рассказал специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155846160_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_80a896bc65b87e42d9fbc9e63cbba3a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, погода в крыму, крымская погода
Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
Теплая погода ждет Крым на праздничных выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым.
Практически летняя погода ждет крымчан в праздничные выходные 9 и 10 мая, а в понедельник пройдут небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Гарантированно погода и сегодня, и завтра, в День Победы, в Крыму будет практически идеальна - миллион на миллион", - пообещал он.
Специалист уточнил, что в субботу купол высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья, дождевых туч и от всяких других "камней с неба".
"Будет переменная облачность, без осадков. В ночные часы воздух не остынет ниже +6…11 градусов. Ну, а в разгар дня +20…25. При этом ветер юго-восточный с разворотом на северо-западный, но не более 3-8 метров в секунду. Погодные условия в День Победы будет очень-очень комфортными и благоприятным", - заверил он.
В ночь на воскресенье ситуация не изменится, отметил Евгений Тишковец.
"+8…13 минимально. Переменная облачность, без осадков. Но днем скажется влияние атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня облаков станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Это чуть собьет дневные показатели термометров, но всего лишь до положенной в это время года климатической нормы +18…23 градуса", - предупредил эксперт.
Неустойчивая погода будет и в еще один выходной день, 11 мая, когда ночью ожидается +9…14, днем +17…22, и местами небольшие дожди, рассказал специалист.
"Учитывая, что апрель в Крыму был по холоду достаточно провальным, в первой декаде температура воздуха на 3-9 градусов была холоднее нормы, выпало 15% отмеченной нормы осадков, в эти выходные погода вернет все долги, даже с лихвой, и обеспечит крымчан почти летним теплом", - заключил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube