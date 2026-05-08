Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных - РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T18:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Практически летняя погода ждет крымчан в праздничные выходные 9 и 10 мая, а в понедельник пройдут небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Гарантированно погода и сегодня, и завтра, в День Победы, в Крыму будет практически идеальна - миллион на миллион", - пообещал он.Специалист уточнил, что в субботу купол высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья, дождевых туч и от всяких других "камней с неба".В ночь на воскресенье ситуация не изменится, отметил Евгений Тишковец."+8…13 минимально. Переменная облачность, без осадков. Но днем скажется влияние атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня облаков станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Это чуть собьет дневные показатели термометров, но всего лишь до положенной в это время года климатической нормы +18…23 градуса", - предупредил эксперт.Неустойчивая погода будет и в еще один выходной день, 11 мая, когда ночью ожидается +9…14, днем +17…22, и местами небольшие дожди, рассказал специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, погода в крыму, крымская погода