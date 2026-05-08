Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
2026-05-08T18:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Практически летняя погода ждет крымчан в праздничные выходные 9 и 10 мая, а в понедельник пройдут небольшие дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Гарантированно погода и сегодня, и завтра, в День Победы, в Крыму будет практически идеальна - миллион на миллион", - пообещал он.
Специалист уточнил, что в субботу купол высокого атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья, дождевых туч и от всяких других "камней с неба".
"Будет переменная облачность, без осадков. В ночные часы воздух не остынет ниже +6…11 градусов. Ну, а в разгар дня +20…25. При этом ветер юго-восточный с разворотом на северо-западный, но не более 3-8 метров в секунду. Погодные условия в День Победы будет очень-очень комфортными и благоприятным", - заверил он.
В ночь на воскресенье ситуация не изменится, отметил Евгений Тишковец.
"+8…13 минимально. Переменная облачность, без осадков. Но днем скажется влияние атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня облаков станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Это чуть собьет дневные показатели термометров, но всего лишь до положенной в это время года климатической нормы +18…23 градуса", - предупредил эксперт.
Неустойчивая погода будет и в еще один выходной день, 11 мая, когда ночью ожидается +9…14, днем +17…22, и местами небольшие дожди, рассказал специалист.
"Учитывая, что апрель в Крыму был по холоду достаточно провальным, в первой декаде температура воздуха на 3-9 градусов была холоднее нормы, выпало 15% отмеченной нормы осадков, в эти выходные погода вернет все долги, даже с лихвой, и обеспечит крымчан почти летним теплом", - заключил ведущий специалист центра погоды "Фобос".
