Пентагон начал публиковать материалы об НЛО

2026-05-08T17:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Пентагон обнародовал первую часть правительственных материалов касающихся внеземной жизни, НЛО, а также другой информации, связанной с "чрезвычайно интересными и важными вопросами". Об этом сообщается на сайте штаб-квартиры министерства войны США.В сообщении ведомства отмечается, что публикация материалов является беспрецедентной, исторической задачей, требующей координации действий десятков ведомств и анализа десятков миллионов документов, многие из которых существуют только на бумаге и охватывают многие десятилетия.Вместе с тем, представленные в отчетах материалы относятся к неразрешенным делам, что говорит о неизвестной природе наблюдаемых явлений.В штаб-квартире подчеркнули, что министерство труда и энергетики продолжит проводить отдельные отчеты по раскрытым делам об НЛО.Ранее президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.

