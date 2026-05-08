Пентагон начал публиковать материалы об НЛО - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
2026-05-08T17:32
новости, сша, дональд трамп, в мире, общество
Пентагон начал публиковать материалы об НЛО

Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО

17:32 08.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Пентагон обнародовал первую часть правительственных материалов касающихся внеземной жизни, НЛО, а также другой информации, связанной с "чрезвычайно интересными и важными вопросами". Об этом сообщается на сайте штаб-квартиры министерства войны США.
В сообщении ведомства отмечается, что публикация материалов является беспрецедентной, исторической задачей, требующей координации действий десятков ведомств и анализа десятков миллионов документов, многие из которых существуют только на бумаге и охватывают многие десятилетия.

"Учитывая масштаб этой задачи, министерство будет публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, партиями каждые несколько недель", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, представленные в отчетах материалы относятся к неразрешенным делам, что говорит о неизвестной природе наблюдаемых явлений.
В штаб-квартире подчеркнули, что министерство труда и энергетики продолжит проводить отдельные отчеты по раскрытым делам об НЛО.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. До этого Трамп заявил, что его предшественник раскрыл секретную информацию. По его словам, тема инопланетной жизни является очень сложной, но очень интересной и важной.
