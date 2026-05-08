https://crimea.ria.ru/20260508/on-nogi-vyter-o-pamyat-deda-ekspert-ob-ugrozakh-zelenskogo-na-9-maya-1155865474.html

"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая

"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2026

"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая

Глава киевского режима Владимир Зеленский вытер ноги о память своего деда, участника Великой Отечественной войны, и вместе со своей кликой перевернул сознание... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T14:55

2026-05-08T14:55

2026-05-08T14:55

владимир зеленский

украина

великая отечественная война

память

леонид ивлев

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155730291_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_b86c5b240d246d5c7fcfbb292daa1c5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вытер ноги о память своего деда, участника Великой Отечественной войны, и вместе со своей кликой перевернул сознание людей на Украине. России придется возвращать его, и одной специальной операции для этого будет мало. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.4 мая Зеленский заявил, что украинские дроны могут пролететь на Параде Победы в Москве 9 мая. А накануне, 7 мая, в очередной раз намекнул, что в этот день на Красной площади может быть небезопасно. "Есть и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", – заявил он.По мнению Леонида Ивлева, такое поведение Зеленского выглядит уже "как какое-то сумасшествие".Во внешней политике такое неадекватное поведение Зеленского проявляется тем, что, по сути, Киев угрожает сегодня не только Москве и России, а всему миру, отметил он.Что же касается внутренней политики, то, безусловно, "Зеленский и его фашистствующая клика перевернули сознание людей" на Украине, и "это печальная история", сказал Ивлев. Но она поправима, считает он, хот и не быстро."Когда-то я начинал военную службу на Западной Украине, в городе Ивано-Франковске. И я помню, как праздновали День Победы на Западной Украине... Придется проводить большую работу для того, чтобы вернуть историческое самосознание украинскому народу", – сказал Ивлев.По его мнению, это "большая работа, которая будет решаться не только в ходе специальной военной операции"."Но эта задача обязательно будет решена. И мы в какой-то момент снова будем праздновать День Победы 9 Мая (вместе)", – уверен депутат Госдумы РФ.Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле*Согласно архивным данным, опубликованном в информационном сервисе Министерства обороны России "Память народа", дед Владимира Зеленского – Семен Иванович Зеленский, 1924 года рождения, – был призван на службу из Криворожского РВК в Днепропетровская области Украинской ССР в возрасте 18 лет, в ряды Красной армии поступил в 1942 году. Был командиром минометного взвода, позже командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 дважды, в феврале и июле, был награжден Орденом Красной Звезды, и победу в Великой Отечественной войне встретил в звании гвардии лейтенанта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не пощадит Запад в случае срыва Парада Победы – Лавров ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, великая отечественная война, память, леонид ивлев, мнения