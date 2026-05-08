Никитский ботсад в Крыму проводит уникальную акцию в честь Дня победы

2026-05-08T19:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Никитский ботанический сад проводит в честь 81-летия Великой Победы акцию "Живая память", в рамках которой каждому посетителю в дополнение к билеты вручают фронтовое "письмо-треугольник" с воспоминаниями сотрудников ботсада, переживших Великую Отечественную войну. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.Также на парадной площадке ботсада традиционно выставлены информационные стенды, рассказывающие как его сотрудники вместе со всей страной ковали Победу на фронте и в тылу.В годы Великой Отечественной войны молодые сотрудники Никитского ботанического сада были мобилизованы и ушли на фронт. Дирекция, некоторые сотрудники, а также лабораторное оборудование архив и библиотека были эвакуированы на Кавказ, где вели работу по отысканию и сбору лекарственных растений для помощи фронту. Сотрудники, которые не смогли эвакуироваться, остались на месте и направили все силы на сохранение живых коллекций плодовых, технических, декоративных растений, гибридного фонда и виноградников.Всего в годы войны 30 сотрудников ботсада погибли на фронтах, в партизанских отрядах, от голода или были расстреляны немцами.

