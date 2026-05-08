https://crimea.ria.ru/20260508/navigatsiya-yuga-rossii-kogda-vozobnovyat-polety-v-zakrytye-aeroporty-1155865441.html

Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты

Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты

Возобновить работу аэропортов юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мск. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T14:30

2026-05-08T14:30

2026-05-08T14:42

россия

аэропорт

новости

самолет

минтранс россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833125_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f8e2ea9af331263d8fe40e8d01d77acb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Возобновить работу аэропортов юга России с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 по мск. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Отмечается, что сейчас в продаже имеется достаточное количество мест на поезда в южном направлении."На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест, Краснодаром – около 9000 мест, Новороссийском – свыше 4700 Минеральными Водами – более 5500 мест, Самарой – почти 9700, Саратовом – более 7300"№, - добавили в пресс-службе.Кроме того, при наличии технических возможностей количество вагонов в составах будет увеличено. Также будут курсировать дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.Отмечается, что Минтранс совместно с Росавиацией продолжают координировать вопросы выполнения рейсов на Юге страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно50 домов повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую областьВСУ ударили по зданию аэронавигации – закрыты 13 аэропортов на юге России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэропорт, новости, самолет, минтранс россии