Над Крымом отработала ПВО
В первой половине дня новая атака украинских беспилотников отражена над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 14 регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T14:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня новая атака украинских беспилотников отражена над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были отбиты в период с 7 утра до 14:00 пятницы.Ранее российские силы ПВО уничтожили 264 украинских дрона в небе над Крымом и другими регионами России, также беспилотники ВСУ подавили над Черным и Азовским морями. По информации московского мэра Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Москву. В ночь на пятницу над Севастополем уничтожили четыре цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Также минувшей ночью ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады, информировал губернатор Юрий Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионыДевятилетний мальчик ранен при атаке ВСУ по ЕльцуПолеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
14:32 08.05.2026 (обновлено: 14:42 08.05.2026)