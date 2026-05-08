Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/nad-krymom-otrabotala-pvo-1155865880.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Над Крымом отработала ПВО
В первой половине дня новая атака украинских беспилотников отражена над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 14 регионами России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T14:32
2026-05-08T14:42
министерство обороны рф
крым
черное море
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26eaef78819f3b4ab1eefa6577db0bb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня новая атака украинских беспилотников отражена над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были отбиты в период с 7 утра до 14:00 пятницы.Ранее российские силы ПВО уничтожили 264 украинских дрона в небе над Крымом и другими регионами России, также беспилотники ВСУ подавили над Черным и Азовским морями. По информации московского мэра Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Москву. В ночь на пятницу над Севастополем уничтожили четыре цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Также минувшей ночью ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады, информировал губернатор Юрий Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионыДевятилетний мальчик ранен при атаке ВСУ по ЕльцуПолеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
https://crimea.ria.ru/20260508/vsu-1630-raz-narushili-rezhim-prekrascheniya-ognya-1155860308.html
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d3ed60fbe3a6cf7e8e33b5164160ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, черное море, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, новости, новости сво, пво
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и 14 регионами России уничтожили 145 беспилотников

14:32 08.05.2026 (обновлено: 14:42 08.05.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРасчет комплексов "Панцирь-С1"
Расчет комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В первой половине дня новая атака украинских беспилотников отражена над Крымом, Черным и Азовским морями, а также 14 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары были отбиты в период с 7 утра до 14:00 пятницы.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Адыгеей, Чеченской Республикой, а также над Черным и Азовским морями", - уточнили в Минобороны.
Ранее российские силы ПВО уничтожили 264 украинских дрона в небе над Крымом и другими регионами России, также беспилотники ВСУ подавили над Черным и Азовским морями.
По информации московского мэра Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Москву.
В ночь на пятницу над Севастополем уничтожили четыре цели, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Также минувшей ночью ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады, информировал губернатор Юрий Слюсарь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы
Девятилетний мальчик ранен при атаке ВСУ по Ельцу
Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
Украинский солдат запускает FlyEye WB Electronics SA, польский разведывательный беспилотник, стоящий на вооружении украинской армии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
12:17
ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня
 
Министерство обороны РФКрымЧерное мореАзовское мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаНовостиНовости СВОПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
15:10Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
15:07На пляжах Севастополя обнаружили мазут
14:55"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
14:32Над Крымом отработала ПВО
14:30Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты
14:27Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
14:14Крымский мост открыли
14:13В Крыму отбой авиационной опасности
14:04В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
13:45В Крыму объявлена авиационная опасность
13:43Крымский мост закрыт для проезда
13:38В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армии
13:14Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ
13:04Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
12:53Россия не пощадит Запад в случае срыва Парада Победы – Лавров
12:24Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы
12:17ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня
12:15Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
11:55В Крыму на праздники закрывают популярные туристические тропы
Лента новостейМолния