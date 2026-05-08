https://crimea.ria.ru/20260508/na-ukraine-zaochno-osudili-medinskogo-za-uchebnik-po-istorii-1155867369.html

На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории

На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории - РИА Новости Крым, 08.05.2026

На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректора МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заочно... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T15:27

2026-05-08T15:27

2026-05-08T15:28

владимир мединский

новости

украина

россия

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146890924_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_fa5b6f11577067dd34b72e142f0280bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректора МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заочно приговорены на Украине к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России. Об этом сообщает в пятницу офис генерального прокурора Украины.Авторов учебника обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах России.В обновленные учебники по истории вошли события специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, сообщал ранее Владимир Мединский. Есть целый ряд моментов, на которые не обращали внимание в силу избыточной политкорректности. В новой редакции учебники будут более правдивыми, более объективными, заявлял Мединский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора ялтинской школы задержали в КиевеНа Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 летМедведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, новости, украина, россия, политика