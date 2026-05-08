На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории - РИА Новости Крым, 08.05.2026
На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
Суд на Украине заочно приговорил Мединского к 10 годам за учебник по истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ректора МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заочно приговорены на Украине к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России. Об этом сообщает в пятницу офис генерального прокурора Украины.
"Обвинительный приговор Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову, редакторам российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год – начало XXI века". Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – цитирует сообщение РИА Новости.
Авторов учебника обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах России.
В обновленные учебники по истории вошли события специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, сообщал ранее Владимир Мединский. Есть целый ряд моментов, на которые не обращали внимание в силу избыточной политкорректности. В новой редакции учебники будут более правдивыми, более объективными, заявлял Мединский.
