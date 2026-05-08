На пляжах Севастополя обнаружили мазут

На пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. На пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Загрязнения обнаружили на пляжах в районах Парка Победы, Любимовки и Камышовой бухты.Специалисты продолжат регулярный мониторинг ситуации вдоль берега, дополнительная помощь в устранении текущих загрязнений не нужна, добавили власти. "Самим убирать пятна мазута не следует, такие отходы должны утилизироваться спецслужбами. В случае обнаружения пятен мазута звоните по номеру 112", - призвали горожан в правительстве. Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. 11 апреля в Черном море, в 11 километрах от берегов Анапы, обнаружено пятно нефтепродуктов. Пятно могло образоваться в результате атак БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

севастополь, разлив мазута, экология, черное море, правительство севастополя, новости севастополя, крым