На пляжах Севастополя обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 08.05.2026
На пляжах Севастополя обнаружили мазут
На пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 08.05.2026
На пляжах Севастополя обнаружили мазут

В Севастополе на пляжах обнаружены единичные вкрапления мазута

15:07 08.05.2026 (обновлено: 15:24 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. На пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Загрязнения обнаружили на пляжах в районах Парка Победы, Любимовки и Камышовой бухты.
"Массовых выбросов мазута на береговой линии Севастополя не зафиксировано. Локальные загрязнения были оперативно устранены спасателями. Общий объем собранных камней с пятнами мазута составил не более одного мешка", - говорится в сообщении.
Специалисты продолжат регулярный мониторинг ситуации вдоль берега, дополнительная помощь в устранении текущих загрязнений не нужна, добавили власти.
"Самим убирать пятна мазута не следует, такие отходы должны утилизироваться спецслужбами. В случае обнаружения пятен мазута звоните по номеру 112", - призвали горожан в правительстве.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию.
11 апреля в Черном море, в 11 километрах от берегов Анапы, обнаружено пятно нефтепродуктов. Пятно могло образоваться в результате атак БПЛА по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.
В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.
