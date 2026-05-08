Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущерб - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущерб
Специалисты Минтранса РФ оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ по региональному авианавигационному центру в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.05.2026
Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущерб

11:27 08.05.2026 (обновлено: 11:29 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Специалисты Минтранса РФ оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ по региональному авианавигационному центру в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. Позже глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района города.

"Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами в рамках федеральных авиационных правил.
Также глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.
Сейчас приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов контролирует Южная транспортная прокуратура.
"Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Организованы мобильные приемные для пассажиров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в Южной транспортной прокуратуре организована горячая линия :8-919-899-87-33.
Ранее стало известно о 50 поврежденных частных жилых домах в селе Чалтырь Ростовской области после массированной атаки украинских беспилотников.
