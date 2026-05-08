Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущерб

Специалисты Минтранса РФ оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ по региональному авианавигационному центру в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T11:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Специалисты Минтранса РФ оценивают ущерб от ночной атаки ВСУ по региональному авианавигационному центру в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. Позже глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района города.Отмечается, что авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами в рамках федеральных авиационных правил.Также глава Минтранса Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с ж/д перевозчиками задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов контролирует Южная транспортная прокуратура.Кроме того, для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в Южной транспортной прокуратуре организована горячая линия :8-919-899-87-33.Ранее стало известно о 50 поврежденных частных жилых домах в селе Чалтырь Ростовской области после массированной атаки украинских беспилотников.

минтранс россии, логистика, аэропорт, ростов-на-дону, происшествия, авиация, транспорт