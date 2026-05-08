https://crimea.ria.ru/20260508/lukashenko-posetit-parad-pobedy-v-moskve-1155854840.html
Лукашенко посетит парад Победы в Москве
Лукашенко посетит парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Лукашенко посетит парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и встретится с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:56
2026-05-08T08:56
2026-05-08T08:56
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
москва
день победы
парад
новости
политика
внешняя политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931258_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_08c16bacb5b78baca301e64fc5373c09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал " Пул Первого ".Планируется также встреча президентов Беларуси и России, в рамках которой лидеры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Также в Москву на празднование Дня Победы приедут лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.9 мая президент РФ выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белоруссия
россия
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0e/1144931258_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_26eaef8e4f19fd2edde58d9fae96074b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, москва, день победы, парад, новости, политика, внешняя политика
Лукашенко посетит парад Победы в Москве
Лукашенко приедет в Москву на празднование Дня Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал " Пул Первого ".
"По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве", – сказано в сообщении.
Планируется также встреча президентов Беларуси и России, в рамках которой лидеры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.
"По возвращении в Минск Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут белорусской столице", – отмечается в сообщении.
9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также в Москву на празднование Дня Победы приедут лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
9 мая президент РФ выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.