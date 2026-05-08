Лукашенко посетит парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и встретится с российским лидером Владимиром Путиным,... РИА Новости Крым, 08.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал " Пул Первого ".Планируется также встреча президентов Беларуси и России, в рамках которой лидеры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе.9 мая на Красной площади состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал полный список зарубежных гостей, которые приедут в Москву 9 мая. В частности, российскую столицу в этот день посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Также в Москву на празднование Дня Победы приедут лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.9 мая президент РФ выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники

