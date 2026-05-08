Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее армия России установила контроль над Миропольем Сумской области.Перед этим освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. Ранее освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
