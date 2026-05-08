https://crimea.ria.ru/20260508/krivaya-luka-v-donbasse-pereshla-pod-kontrol-armii-rossii-1155860213.html

Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России

Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T12:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее армия России установила контроль над Миропольем Сумской области.Перед этим освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. Ранее освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф