Рейтинг@Mail.ru
Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/krivaya-luka-v-donbasse-pereshla-pod-kontrol-armii-rossii-1155860213.html
Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T12:15
2026-05-08T12:18
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155549314_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_b8c834ed7f08825f29162707154646bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее армия России установила контроль над Миропольем Сумской области.Перед этим освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. Ранее освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155549314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f939b6812b1b6eb6cb474eb26148c674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф

Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России

12:15 08.05.2026 (обновлено: 12:18 08.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее армия России установила контроль над Миропольем Сумской области.
Перед этим освобождены Корчаковка в Сумской области и Новоалександровка в ДНР. А днем ранее – два одноименных населенных пункта Новодмитровка в Сумской области и ДНР. Ранее освободили населенный пункт Землянки в Харьковской области и Ильиновку в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны, с начала весны российские военные освободили свыше 30 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ
13:04Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая
12:53Россия не пощадит Запад в случае срыва Парада Победы – Лавров
12:24Путин поздравил иностранных лидеров с годовщиной Победы
12:17ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня
12:15Кривая Лука в Донбассе перешла под контроль армии России
11:55В Крыму на праздники закрывают популярные туристические тропы
11:48Север Крыма обесточен: работы по восстановлению на контроле прокуратуры
11:42Россиян ждут длинные выходные в честь Дня Победы
11:27Атака на авианавигационный центр на Юге России: Минтранс оценивает ущерб
11:19Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле
11:0450 домов повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область
10:57Авария на магистрали: на севере Крыма город и 7 населенных пунктов без света
10:52В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:41В Крыму предложили установить памятник героям СВО – каким он будет и где
10:19Крымский мост сейчас - оперативная обстановка на утро пятницы
10:13Авария обесточила часть Южного Берега Крыма
09:56Три резиденции и убежища от бомб: секретные факты о Ялтинской конференции
09:46Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки украинских БПЛА
09:39Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России
Лента новостейМолния