Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/konflikt-na-ukraine-blizitsya-k-zaversheniyu--fitso-1155873619.html
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
Украинский конфликт близится к завершению, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T19:31
2026-05-08T19:31
роберт фицо
новости сво
украина
мнения
новости
словакия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143575936_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_a43a9d982160d30f8ccc15db49fa61ee.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к завершению, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.По словам словацкого премьера, основное послание, которое он хочет передать президенту России Владимиру Путину - необходимость диалога по урегулированию."Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - пояснил политик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнениеЗеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
украина
словакия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143575936_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1cbc55a837b8e9347c0a78d9640dd48c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт фицо, новости сво, украина, мнения, новости, словакия
Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо

Фицо: украинский конфликт близится к завершению

19:31 08.05.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к завершению, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта", - заявил он журналистам.
По словам словацкого премьера, основное послание, которое он хочет передать президенту России Владимиру Путину - необходимость диалога по урегулированию.
"Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - пояснил политик.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский
Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США
 
Роберт ФицоНовости СВОУкраинаМненияНовостиСловакия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Над Черным морем и Ростовской областью сбиты украинские БПЛА
20:40Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
20:38Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
20:35Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове
20:10Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
20:04Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону
19:44Никитский ботсад в Крыму проводит уникальную акцию в честь Дня победы
19:31Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
19:21На Украине военкомы напали на священников УПЦ
19:11Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
18:40Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон
18:15Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
18:07Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
17:39Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов
17:32Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
17:05К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
16:48В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
16:34Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
16:25Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
16:06В Севастополе появился новый исторический маршрут
Лента новостейМолния