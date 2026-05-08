Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
Украинский конфликт близится к завершению, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T19:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Украинский конфликт близится к завершению, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.По словам словацкого премьера, основное послание, которое он хочет передать президенту России Владимиру Путину - необходимость диалога по урегулированию."Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - пояснил политик.
