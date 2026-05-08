Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ
За минувшую неделю Украина лишилась в боях еще 8400 солдат, сотен единиц вражеской техники. Армия России освободила несколько населенных пунктов и значительно... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T13:14
Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ

13:14 08.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю Украина лишилась в боях еще 8400 солдат, сотен единиц вражеской техники. Армия России освободила несколько населенных пунктов и значительно продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за период со 2 по 8 мая 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за период со 2 по 8 мая 2026
В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над Миропольем Сумской области. Враг потерял более 1535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.
В течение недели группировка войск "Запад" в боях ликвидировала свыше 1345 украинских солдат, 25 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 153 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки в результате активных наступательных действий освободили Кривую Луку в Донецкой Народной Республике. Всего в зоне ответственности группировки Киев потерял более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
На прошедшей неделе подразделения "Центра" разгромили пять бригад и один полк ВСУ, а также две бригады морской пехоты и пять бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Войска "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны противника. За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2155 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Киев потерял до 285 военных, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Кроме того, в течение недели беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня.
Средства ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что Киевский режим за неделю боев на всех направлениях спецоперации потерял 8010 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства.
