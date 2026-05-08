Колоссальные потери Киева: за неделю ликвидировано 8400 боевиков ВСУ
За минувшую неделю Украина лишилась в боях еще 8400 солдат, сотен единиц вражеской техники. Армия России освободила несколько населенных пунктов и значительно... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T13:14
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю Украина лишилась в боях еще 8400 солдат, сотен единиц вражеской техники. Армия России освободила несколько населенных пунктов и значительно продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над Миропольем Сумской области. Враг потерял более 1535 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.В течение недели группировка войск "Запад" в боях ликвидировала свыше 1345 украинских солдат, 25 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 153 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки в результате активных наступательных действий освободили Кривую Луку в Донецкой Народной Республике. Всего в зоне ответственности группировки Киев потерял более 950 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер Puma итальянского производства и бронетранспортер М113 производства США, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.На прошедшей неделе подразделения "Центра" разгромили пять бригад и один полк ВСУ, а также две бригады морской пехоты и пять бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Войска "Востока" продолжали продвижение в глубину обороны противника. За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2155 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение. Киев потерял до 285 военных, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Средства ПВО сбили 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее сообщалось, что Киевский режим за неделю боев на всех направлениях спецоперации потерял 8010 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и занимает выгодные рубежиПолтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за суткиРазбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиков
Киев потерял 8400 боевиков в зоне спецоперации за неделю
