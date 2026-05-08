Киев "декоммунизировал" улицы в Чернобыле

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Киевские власти решили переименовать улицы и другие топонимы с советскими названиями в практически пустых Чернобыле и Припяти. Об этом сообщают украинские СМИ.К примеру, улица Дружбы Народов в Припяти стала улицей Соборности Украины, а улица Кирова в Чернобыле - Лесопарковой. Всего переведены 82 топонима.В Чернобыльской зоне отчуждения почти никто не живет из-за действующего запрета на фоне высокого уровня радиации даже спустя 40 лет после аварии.В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Ранее минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора.Также сообщалось, что киевский режим "отменил" императорскую семью Романовых и ученого Михаила Ломоносова в рамках продолжения программы декоммунизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" списокАртистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников

