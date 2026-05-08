Какой сегодня праздник: 8 мая

Во всем мире 8 мая отмечают Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года подписан Акт о безоговорочной капитуляции... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире 8 мая отмечают Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских войск, а еще в этот день родились российский кинорежиссер Валерий Тодоровский и испанский певец Энрике Иглесиас.Что празднуют в мире8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата была выбрана не случайно: в этот день родился основатель организации - швейцарский гуманист, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан. Еще в середине XIX века Дюнан инициировал создание в каждой стране добровольных комитетов для оказания помощи раненым.Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России. Восьмого мая 1935 году в СССР было решено ввести должности уполномоченных по оперативной работе в тюрьмах и исправительно-трудовых колониях.А еще сегодня можно отмечать забавные праздники - День перешагивания через ступеньку, Всемирный день осла, Праздник затачивальщиков гвоздей и День без носков.Знаменательные событияВ 1712 году Петр I перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург. При этом ряд историков утверждают, что указ о ее переносе так и не был издан.В 1794 году основатель современной химии француз Антуан Лавуазье был казнен за якобы коррупционное преступление. Исследователи утверждают, что обвинения надуманы и демагогичны. Позже его имя было внесено в список величайших ученых Франции.Напитку Coca-cola исполняется 140 лет. Доктор Джон Пембертон создал его в 1886 году из листьев коки (его также называют кокаиновый куст) и орехов тропического дерева колы. Тогда "Кока-колу" принимали исключительно как лекарство от нервных расстройств.121 год назад полутвердый дирижабль "Лебоди" совершил свое первое путешествие, преодолев расстояние в 37 километров. После этого в мире стали использовать крупные дирижабли с металлическими каркасами.В этот день в 1945 году в пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских войск. Процедура подписания документа закончилась 8 мая в 22:43 по европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). Именно поэтому многие страны Западной Европы отмечают День Победы на день раньше.В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил положение о почетном звании "Город-Герой". Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса.В 1967 году открылся мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата" у Кремлевской стены в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. На могиле был зажжен Вечный огонь Славы.Кто родилсяВ этот день в 1884 году родился 33-й президент США Гарри Трумэн.8 мая 1940 года в Феодосии родился советский и российский военачальник, генерал-полковник Владимир Дейнека.Свой 64-й день рождения отмечает российский кинорежиссер Валерий Тодоровский. Французский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер Мишель Гондри также родился 8 мая, но на год позже.Испанскому певцу Энрике Иглесиасу исполняется 51 год.Также в этот день родились театральный режиссер, Народный артист СССР Борис Ливанов, итальянский кинорежиссер Роберто Росселлини, советский и российский режиссер театра и кино Юрий Мамин, советский и российский актер Владимир Шевельков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

