https://crimea.ria.ru/20260508/kadry-v-defitsite-kakie-spetsialisty-nuzhny-krymu-v-kurortnyy-sezon-1155844674.html

Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон

Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон

Около трех тысяч работников в сфере туризма ежегодно не хватает на полуострове в пик сезона. В 2026 году о нехватке около 2,5 тысяч рабочих мест от 95 курортных РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T18:40

2026-05-08T18:40

2026-05-08T18:40

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145385051_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e6e05c011745949103a82deab4484dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Около трех тысяч работников в сфере туризма ежегодно не хватает на полуострове в пик сезона. В 2026 году о нехватке около 2,5 тысяч рабочих мест от 95 курортных предприятий Крыма заявило министерство курортов и туризма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.В этой сфере, добавила эксперт, есть специальности, которые нуждаются в большем внимании работодателя и привлечении кандидатов с материковой части России."К числу редких специальностей, которые сложно закрываются в сегменте HoReCa (аббревиатура, которая обозначает сферу гостеприимства и общественного питания - ред.), я бы отнесла традиционных поваров. Повара нужны везде и по всем направлениям, есть шеф-повара, есть стандарт-повара. Но тем не менее, от этого их количество у нас не меняется, и кадры нужны именно в этой специфике", - поделилась гостья эфира.Также не хватает в Крыму в турсезон и управленческих кадров, сообщила она.Основной причиной нехватки кадров в Крыму Анастасия Гонтарь считает сезонность."Там, где есть сезонность и где отель или любой другой комплекс работает с мая по октябрь, конечно, будут сложности, потому что персонал будут в любом случае сокращать в октябре-ноябре. И с этим связаны дальнейшие проблемы с подбором", - пояснила она.В настоящее время, по данным руководителя агентства по подбору персонала, в пик туристического сезона работодатели в Крыму весьма достойно оплачивают работу специалистов. Так, к примеру, официант может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, а повар – от 180 до 250 тысяч.Решение проблемы нехватки кадров Анастасия Гонтарь видит в привлечении молодых кадров и улучшении условий труда."Я вижу решение этой проблемы в том, что нужно поднимать престиж работы в туристическом сегменте за счет комфортных условий труда среди молодых специалистов. Нужно делать эту отрасль более понятной за счет круглогодичности и стабильности, потому что люди в большинстве своем ищут стабильную, комфортную работу, которая будет соответствовать и закрывать их базовые потребности", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Каких экскурсоводов не хватает в КрымуПромышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицитКрыму не хватает почти 600 педагогов дошкольного образования

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, новости крыма