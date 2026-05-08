https://crimea.ria.ru/20260508/k-iduschim-v-krym-poezdam-dobavili-vagony-iz-za-situatsii-s-aeroportami-yuga-1155871242.html

К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга

К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга - РИА Новости Крым, 08.05.2026

К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга

Дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T17:05

2026-05-08T17:05

2026-05-08T17:05

новости

гранд сервис экспресс

новости крыма

крым

санкт-петербург

севастополь

поезд

поезд "таврия"

билеты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642547_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_af182036632fd634a786241ecf088aad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".В поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь добавлен один купейный вагон отправлением из Симферополя 10 мая, из Петербурга – 12 мая.В поезд №77/78 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву) добавлены 2 купейных вагона отправлением из Симферополя 9 мая, из Санкт-Петербурга 12 мая.В поезд №97/98 Москва – Симферополь добавлены 2 плацкартных вагона отправлением из Симферополя 10 и 11 мая, из Москвы 12 и 13 мая.В поезд №316/315 Симферополь – Адлер добавлен 1 плацкартный вагон отправлением из Симферополя 9, 10 мая, из Адлера 10, 11 мая.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты Поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чаще Поездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – Росжелдор

крым

санкт-петербург

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, санкт-петербург, севастополь, поезд, поезд "таврия", билеты