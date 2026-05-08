К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга - РИА Новости Крым, 08.05.2026
К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
2026-05-08T17:05
К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга

17:05 08.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном вокзале в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Дополнительные вагоны включены в состав поездов "Таврия "крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с ограничениями в работе аэропортов на юге России компания "Гранд Сервис Экспресс" включает дополнительные вагоны в составы поездов "Таврия" в сообщении с Крымом", - говорится в сообщении.
В поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь добавлен один купейный вагон отправлением из Симферополя 10 мая, из Петербурга – 12 мая.
В поезд №77/78 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву) добавлены 2 купейных вагона отправлением из Симферополя 9 мая, из Санкт-Петербурга 12 мая.
В поезд №97/98 Москва – Симферополь добавлены 2 плацкартных вагона отправлением из Симферополя 10 и 11 мая, из Москвы 12 и 13 мая.
В поезд №316/315 Симферополь – Адлер добавлен 1 плацкартный вагон отправлением из Симферополя 9, 10 мая, из Адлера 10, 11 мая.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета.
