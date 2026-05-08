Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
2026-05-08T20:10
виктор вахонеев
Ученые из Крыма очень востребованы за рубежом в нынешних геополитических условиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым.
Посещать Крым иностранным ученым сейчас по ряду причин небезопасно, но эта ситуация делает крымских специалистов еще более востребованными в других странах, в частности в области цифровой археологии, где нам есть чему поучить других. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
По словам Вахонеева, наши российские, в том числе крымские ученые очень востребованы в других странах.
"В первую очередь на Востоке. И наш институт сейчас интенсифицировал контакты с Китаем, Монголией и африканскими странами. Наши специалисты востребованы в дружественных странах", – сказал Вахонеев.
Там, рассказал он, российские эксперты делятся своими навыками цифровой археологии, методики которой были апробированы в Крыму.
"И в Крыму, и вообще в России. Поэтому сейчас мы все это переносим уже на другие континенты. Оцифровали наш отдел "Пальмира", и подобные методики цифровизации культурного наследия переносим на африканский континент. Тысячи уникальных археологических объектов будем переносить в "цифру", – сказал Вахонеев.
Таким образом, даже в непростых геополитических условиях российские и в том числе крымские ученые продолжают не только успешно заниматься наукой на своей родной земле, "но делиться опытом с иностранцами по всему миру", заключил он.
