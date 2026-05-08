Рейтинг@Mail.ru
Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/iz-kryma-v-mir-kakim-opytom-rossiyskie-uchenye-delyatsya-za-rubezhom-i-s-kem-1155801030.html
Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
Посещать Крым иностранным ученым сейчас по ряду причин небезопасно, но эта ситуация делает крымских специалистов еще более востребованными в других странах, в... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T20:10
2026-05-08T20:10
виктор вахонеев
археология в крыму
археология
в мире
новости крыма
крым
ран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148648022_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3abe5b9e0bafdb69369411f2621164b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Посещать Крым иностранным ученым сейчас по ряду причин небезопасно, но эта ситуация делает крымских специалистов еще более востребованными в других странах, в частности в области цифровой археологии, где нам есть чему поучить других. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.По словам Вахонеева, наши российские, в том числе крымские ученые очень востребованы в других странах.Там, рассказал он, российские эксперты делятся своими навыками цифровой археологии, методики которой были апробированы в Крыму."И в Крыму, и вообще в России. Поэтому сейчас мы все это переносим уже на другие континенты. Оцифровали наш отдел "Пальмира", и подобные методики цифровизации культурного наследия переносим на африканский континент. Тысячи уникальных археологических объектов будем переносить в "цифру", – сказал Вахонеев.Таким образом, даже в непростых геополитических условиях российские и в том числе крымские ученые продолжают не только успешно заниматься наукой на своей родной земле, "но делиться опытом с иностранцами по всему миру", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму "Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148648022_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_13ed15f097edfb20b57dd2deb74a476e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор вахонеев, археология в крыму, археология, в мире, новости крыма, крым, ран
Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем

Ученые из Крыма очень востребованы за рубежом в нынешних геополитических условиях

20:10 08.05.2026
 
© РИА Новости КрымРаскопки на городище Мирмекий в Керчи
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Посещать Крым иностранным ученым сейчас по ряду причин небезопасно, но эта ситуация делает крымских специалистов еще более востребованными в других странах, в частности в области цифровой археологии, где нам есть чему поучить других. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
По словам Вахонеева, наши российские, в том числе крымские ученые очень востребованы в других странах.
"В первую очередь на Востоке. И наш институт сейчас интенсифицировал контакты с Китаем, Монголией и африканскими странами. Наши специалисты востребованы в дружественных странах", – сказал Вахонеев.
Там, рассказал он, российские эксперты делятся своими навыками цифровой археологии, методики которой были апробированы в Крыму.
"И в Крыму, и вообще в России. Поэтому сейчас мы все это переносим уже на другие континенты. Оцифровали наш отдел "Пальмира", и подобные методики цифровизации культурного наследия переносим на африканский континент. Тысячи уникальных археологических объектов будем переносить в "цифру", – сказал Вахонеев.
Таким образом, даже в непростых геополитических условиях российские и в том числе крымские ученые продолжают не только успешно заниматься наукой на своей родной земле, "но делиться опытом с иностранцами по всему миру", заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
 
Виктор ВахонеевАрхеология в КрымуАрхеологияВ миреНовости КрымаКрымРАН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Над Черным морем и Ростовской областью сбиты украинские БПЛА
20:40Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
20:38Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
20:35Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове
20:10Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем
20:04Путин созвал Совбез из-за удара по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону
19:44Никитский ботсад в Крыму проводит уникальную акцию в честь Дня победы
19:31Конфликт на Украине близится к завершению – Фицо
19:21На Украине военкомы напали на священников УПЦ
19:11Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратиону
18:40Кадры в дефиците: какие специалисты нужны Крыму в курортный сезон
18:15Президенты Казахстана и Узбекистана приедут в Москву на День Победы
18:07Погода не подведет: почти летнее тепло ждет Крым на праздничных выходных
17:39Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов
17:32Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
17:05К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
16:48В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
16:34Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
16:25Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
16:06В Севастополе появился новый исторический маршрут
Лента новостейМолния