Из Крыма в мир: каким опытом российские ученые делятся за рубежом и с кем

2026-05-08T20:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Посещать Крым иностранным ученым сейчас по ряду причин небезопасно, но эта ситуация делает крымских специалистов еще более востребованными в других странах, в частности в области цифровой археологии, где нам есть чему поучить других. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.По словам Вахонеева, наши российские, в том числе крымские ученые очень востребованы в других странах.Там, рассказал он, российские эксперты делятся своими навыками цифровой археологии, методики которой были апробированы в Крыму."И в Крыму, и вообще в России. Поэтому сейчас мы все это переносим уже на другие континенты. Оцифровали наш отдел "Пальмира", и подобные методики цифровизации культурного наследия переносим на африканский континент. Тысячи уникальных археологических объектов будем переносить в "цифру", – сказал Вахонеев.Таким образом, даже в непростых геополитических условиях российские и в том числе крымские ученые продолжают не только успешно заниматься наукой на своей родной земле, "но делиться опытом с иностранцами по всему миру", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму "Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира

